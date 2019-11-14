Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci’nin hayatı: kaç yaşında?

Sevda Erginci ilk olarak Koyu Kırmızı dizisinde Ayşe olarak karşımıza çıktı. Hayat Bazen Tatlıdır'ın delikanlı Sevda'sı olarak sevilen genç oyuncu Ver Elini Aşk dizisinde bambaşka biri olarak izleyici karşısına çıktı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Sevda Erginci'nin hayatı da merak konusu. Peki, Sevda Erginci, kaç yaşında? İşte hayatına dair merak edilenler...

Sevda Erginci 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu’nda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı. Yönetmenliğini Türkan Şoray’ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı. Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi. Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Burada da köylü kızını canlandıran Erginci bir kez daha sevenlerine ters köşe yaptı.

Sevda Erginci’nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma’da hayat verdiği Zeynep oldu. Erginci bugünlerde yeni dizisi Sevgili Geçmiş ile ekranlarda…

Sevda Erginci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)