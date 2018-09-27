Simge’den iddialı klip

Simge, büyük beğeni toplayan ve önemli müzik otoriteleri tarafından sevilen 'Ben Bazen' isimli son albümünün ikinci video klibini 'Öpücem' isimli hareketli şarkısına çekti.

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Sözleri Sezen Aksu ve Sibel Algan, müziği Sezen Aksu ve düzenlemesi Erhan Bayrak imzası taşıyan ‘Öpücem' şarkısının klip çekimi yaklaşık 16 saat sürerken, klibin yönetmenliğini Gülşen Aybaba ve görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlendi. Klip fotoğrafları için ise sanatçı, Mustafa Sarıkaya'nın objektifine poz verdi.

KİLYOS’U TERCİH ETTİLER



Şarkıcının dört profesyonel dansçı ile birlikte dans ettiği sahneler dikkat çekerken, uzun zamandır dans dersleri alan ve saatlerce kareografi için çalışmalar yapan Simge’nin performansı dikkat çekti. Yazın son günlerini açık havada çektiği kliple değerlendiren güzel sanatçı, çekim yapmak için İstanbul'un en sakin ve doğasıyla kendine hayran bırakan noktalarından birisi olan Kilyos'u tercih etti.

