Son dakika… Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Tuzla’da 15 Eylül’de komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 5 ayrı suçtan toplamda 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.
30 EKİM’DE HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, 30 Ekim tarihine duruşma günü verdi. Öte yandan hazırlanan tensip zaptında Halil Sezai’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Halil Sezai’nin tutukluluk halinin devamına dair karara karşı 7 gün içinde ağır ceza mahkemesi nezdinde itiraz hakkı olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, Tuzla’da 15 Eylül’de yan komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.
Savcılık iddianamede, Halil Sezai’nin “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.