Tansu Çiller’in açıklamasına Zeynep Çiller’den cevap geldi

Ayasofya'nın ibadete açılış törenine katılan eski Başbakan Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddiası ile ilgili yaptığı açıklama üzerine Zeynep Çiller de açıklama yaptı.

Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller’in eşine şiddet uyguladığı iddiası ile ilgili soruya da yanıt verdi. Çiller, SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği iddia için “Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu” ifadelerini kullanmıştı. Çiller’in gelini Zeynep Çiller’den yeni açıklama geldi.

“BENİ TORUNLARIYLA BİRLİKTE SOKAĞA ATMAYA ÇALIŞTI”



Zeynep Çiller yaptığı açıklamada şunları dedi; “Sayın Tansu Çiller'in bu beyanlarını üzüntü ve teessüfle karşılıyorum. İddialarımın delilleri dosyaya sunulmuşken, siyasi nüfuz kullanarak torunlarının annesi olan ağır şiddet görmüş bir kadını koruyacak yerde beni suçlaması, oğluyla tertiplediği muvazaalı kira sözleşmesi sonucunda beni torunlarıyla birlikte sokağa atma girişimi, boşanma davamın sonuçlarını şimdiden manipüle etmeye çalışmasının adalete ve temel ahlak ilkelerine uyup uymadığına ilişkin hükmü yargıya ve kamuoyuna bırakarak susuyorum.”