Tarkan coronaya yakalandı: Çok dikkat etmeme rağmen…

Tarkan, sosyal medya hesabından 10 gün önce corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Hastalığı hafif atlattığını söyleyen sanatçı, "İyi ki aşılıyım. Aman kendinize dikkat edin" dedi.

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Tüm tedbirleri almasına rağmen corona virüsüne yakalanan Tarkan, Instagram hesabından son durumunu paylaştı.

Süreci çok hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Tarkan sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı:

* 10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim.

* Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda ‘iyi ki aşılıyım’ diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covid’i.

* Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum.