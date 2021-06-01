Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları 3 yıl sonra bir araya geldi

2018 yılında final yapan ‘Ufak Tefek Cinayetler’in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın üç yıl sonra bir araya gelip hasret giderdi. Ancak dizinin en önemli isimlerinden biri olan Aslıhan Gürbüz bu buluşmaya katılamadı.

Bu büyük buluşmanın fotoğraflarını önce Duygu Sarışın Instagram hesabından paylaştı. Diğer isimlerse hikayelerinde yer verdi. Bundan sonra ise olanlar oldu.

Canlandırdığı ‘Merve Aksak’ karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aslıhan Gürbüz, görüntülü arayan arkadaşlarını Instastory’sinden “Canım kızlar, canım meslektaşlar, canım arkadaşlar çok özlendiniz (Evet bensiz buluştular) yazarak paylaştı.

Ekibin dışında kalan Aslıhan Gürbüz, “İfşa ediyorum, pişi bile yapılmış” notunu düştüğü arkadaşlarının pişi keyfini bir diğer paylaşımında ifşalayarak takipçilerini güldürdü.

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