Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Ezel dizisindeki rolü ile parlayan ve geçtiğimiz günlerde 6 aylık hapis cezası ile gündeme gelen Ufuk Bayraktar, bu sefer de aldatma olayı ile gündemde. Başarılı oyuncunun eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada kocası Ufuk Bayraktar’ın başka kadınlarla olan mesajlaşmalarını yayınladı. Ufuk ve Merve çifti, bu haber üzerine sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir? Merve Bayraktar kaç yaşındadır? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen haberin detayları…

Ufuk Bayraktar, özellikle Ezel dizisi ve Dağ filmlerindeki rolü ile yıldızı parlayan oyuncu oldu. Daha sonrasında cezaevine giren ve yaklaşık 6 ay hapis yatan Ufuk Bayraktar, şimdi de aldatma olayı ile gündemde. Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, başarılı oyuncunun kendisini aldattığını söyledi ve başka bir kadın ile olan mesajlaşmalarını sosyal medyada başladı. İşte yapılan paylaşımlar ve çiftin merak edilen hayatı…

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar (d. 12 Eylül 1981, İstanbul, Türkiye),Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Koleji’nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar’ın Cihangir’de işlettiği Firuzağa Kahvesi’nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan’ın İklimler, Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta, Cemal Şan’ın Ali’nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ’ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

atv’de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in oynadığı “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.