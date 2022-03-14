Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Bursa Barosu, sokak köpeklerine ilişkin yaptığı “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" paylaşımı tepki çeken şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halil ATAŞ

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Bursa Barosu, sosyal medyadan sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ÜSTENCİ BAKIŞ AÇISINDAN KURTULMADIKÇA TOPLUMSAL BARIŞ SAĞLANAMAZ”

Suç duyurusu dilekçesini Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun ile Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Av. Candaş Bulut verirken, komisyon tarafından yapılan basın açıklamasında, “Sadece insan olduğumuz için doğadaki diğer canlıların yaşam hakkında söz sahibi olduğumuzu düşündüren üstenci bakış açısından kurtulmadıkça toplumsal barışın sağlanamayacağı da bir gerçektir” denildi.

“HAYVANLAR ALEYHİNE YAPILAN PROPAGANDAYA DESTEK VERDİ”

Açıklamada, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 12 Mart tarihli sosyal medya paylaşımında “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya” dediği ve uzun zamandır ülkemizde hayvanlar aleyhine yapılan propagandaya destek verildiği kaydedildi.

“BU ŞAHSI KINIYORUZ”

Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Öncelikle milyonlarca takipçisi olan, topluma örnek olması gereken, herhangi bir canlının yaşam hakkının gaspına destek olmaması gereken bu şahsı kınıyoruz!

* İlgili şahıs her ne kadar meşru müdafaa izlenimi yaratmaya çabalamış olsa da devam tweetlerinde katil 5199 diyerek gerçek niyetini belli etmiştir. Bu yöndeki bir çağrının asıl amacı hayvan düşmanlarının çeşitli eylemlerine uydurulmuş bir kılıf yaratma çabasından öte değildir.

* Ülkemizde son dönemlerde sokak köpekleri veya toplumun köpeklere karşı nasıl davranacağı konusunda bilgisizliğinin sebep olduğu olumsuz durumlar yaşanmaktadır. Ancak sokak hayvanları da bizler gibi yaşama hakkı olan canlılardır. Yaşanan üzücü olaylar sebebi ile hiçbir günahı olmayan, kimseye zararı olmayan hayvanların ve hayvan seven kişilerin hedef gösterilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır.

* Bursa Barosu olarak yaşamdan yana olduğumuzu yeniden vurguluyoruz! İnsan veya hayvan, her canlının yaşama hakkı olduğunu, canlıların yaşama hakkının biz insanlar tarafından gasp edilemeyeceğini, hangi türün yaşayacağına karar verme yetkisinin insana ait olamayacağını; Hayvanların yaşam haklarının da insanlar gibi uluslararası sözleşmeler ve iç mevzuatımızca korunduğunu, bu tarz sosyal medya paylaşımlarının Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘Kanunlara uymamaya tahrik’ suçlarına sübut verdiğini hatırlatmak isteriz.”

“SORUNUN İNSANCIL YOLLARLA ÇÖZÜLECEĞİNİ HATIRLATIRIZ”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Yaşanan üzücü olayların çözümünün; hayvanların yaşam haklarının gasp edilmesi, acılar içinde ölmeleri olmadığını, yıllardır haykırdığımız gibi ülkemizde öncelikle üretim çiftliklerinin kapatılması, merdiven altı dediğimiz kayıtsız üretimin durdurulması, eş zamanlı bir kısırlaştırma seferberliği ve resmi kurumların ve özellikle belediyelerin görevlerini ifa edip etmediğinin denetlenmesi ve özellikle çocuklara/gençlere hayvanlara nasıl yaklaşmaları konusunda eğitim verilmesi ile bu sorunun insancıl yollarla çözülebileceğini tekrar hatırlatıyoruz.

* Son dönemde basın ve yayın organlarında sıkça hayvanlar aleyhine, yanlı ve abartılmış haberler yapıldığını, hayvanların bir çeşit seçim propagandası haline getirilmeye çalışıldığının farkındayız. Buna müsaade etmeyeceğiz!

* Sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasının sorumlusu yasa değişikliği yaparken objektif değerlendirmeleri dikkate almayan, üretim çiftliklerini kapatmayan, sorumluluğunu yerine getirmeyen kurumlara yaptırım öngörmeyenlerdir!

* Nasıl ki son yıllarda insanlar arasında saldırganlık had safhada olduğu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor ise münferit olaylar sebebi ile sokakta yaşayan hayvanların tümü saldırgan olarak yaftalanıp temel hakları olan yaşam hakları ellerinden alınmamalıdır.

* Sadece insan olduğumuz için doğadaki diğer canlıların yaşam hakkında söz sahibi olduğumuzu düşündüren üstenci bakış açısından kurtulmadıkça toplumsal barışın sağlanamayacağı da bir gerçektir.

* Twitter'da paylaşım yaparak hayvanları ve hayvan seven vatandaşları hedef gösteren şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve ilimizde bu tarz paylaşımlar yapanlar hakkında da ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyor, resmi makamları hayvanlar aleyhine yürütülen bu propaganda konusunda ivedilikle önlem almaya ve hayvanların yaşam hakkını korumak için yasaları uygulamaya davet ediyoruz!