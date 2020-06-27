YKS’deki Mabel Matiz sorusuna tepki gösterildi! Şarkıcıdan ilk açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde şarkıcı Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği soruldu. Sınavın ardından öğrenciler ''Sesli soru koysaydınız, daha az dikkatimiz dağılırdı'' diyerek tepki gösterdi. Söz konusu soruyla ilgili açıklama yapan Matiz, "Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltildi. Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz'in ‘Fırtınalar' adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle TYT'ye damgasını vurdu.

Adaylar sınav sonrası, ”Sesli soru koysaydınız, daha az dikkatimiz dağılırdı” diyerek tepki gösterdi.

MABEL MATİZ’DEN AÇIKLAMA

İlgili soruyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı Mabel Matiz, şaşırdığını belirtti.

Matiz, şunları belirtti:

* Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey.

* Bu mevzu beni maziye götürdü. 17 sene önce bugünlerde ben de sizler gibi çok büyük, benzer bir stresten geçiyordum. Üniversite sınava girmiştim, ama geleceğim ve yapmak istediklerim hakkında hiçbir fikrim yoktu.

* Lisenin son günlerinde anlık olarak heves ettiğim diş hekimliği fakültesini kazanıp sonra 5 sene lanet ede ede okuyup bir de üstüne 2 sene mesleği yaptım.

* Amaaa sonra öyle bir gün geldi ki, iç sesimi duymazlıktan gelememeye başladım. İşte o zaman dış dünyanın bana dayattığı her şey tamamen anlamsızlaştı ve asıl olduğum şeyi ortaya çıkarmaya, söylemek istediklerimi söylemeye, özgür olmaya karar verdim. Sonrası malumunuz.

* Niye uzun uzun bunlardan bahsettim? Diyeceğim o ki bu hayat 1 tane, o da sizin! Sizler biriciksiniz ve kendinizden başka kimseye hayat borcunuz yok. Neyi istiyorsanız onu yapın, o olun. İç sesiniz her daim biricik rehberiniz olsun.

* Zira hayatın sınavları bitmez. YKS biter bir başkası gelir. Soru ise aslında bir tanedir ve o hiç değişmez: Sen kimsin? Bu cevabı en iyi ve sadece siz bilebilirsiniz.

* Dilerim her şey güzel gönlünüzce olur, dilerim hepiniz kendi hayatlarınızın sahibi olmanın mutluluğunu dibine kadar yaşarsınız.

* Yazdıklarınızı görüyorum ve kopuyorum. Ne diyim, ağzınıza sağlık! Gün sizin, söz sizin, çıkarın acısını, eğlenin. Hepinizi seviyorum ve sosyal mesafe önlemleri dahilinde kucaklıyorum.