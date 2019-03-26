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‘Yolun sonu geldi!’ Çukur’a veda etti
‘Yolun sonu geldi!’ Çukur’a veda etti
Çukur'un 2. sezonuna dahil olan isimlerden Erkan Avcı dün akşam diziye veda etti. Çukur'un 2. sezonuna damgasını vuran Kara Kuzular'ın lideri Çeto rolündeki Avcı ölerek diziden ayrıldı. Sevilen oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı da yayınladı.
Magazin 26 Mart 2019 - 09:48

Erkan Avcı, Çeto rolüyle Çukur dizisinin 2. sezonuna renk katan isimlerdendi. Yamaç ve ailesinin baş düşmanı Çeto, Koçovalı kardeşlerin direnişine yenik düştü. Peş peşe aldığı darbeler Çeto’nun sonunu getirdi ve ölümü de yine Koçovalı ailesinin elinden oldu. Ve Çukur’un yayınlanan son bölümü Çeto’nun ölüm sahnesi ile final yaptı. İşte o sahne ve Çeto rolüne hayat veren Erkan Avcı’nın veda sözleri…

ÇETO VEDA SAHNESİ

 

ÇETO’DAN VEDA SÖZLERİ

Erkan Avcı Instagram hesabından bir mesaj yayınlayarak diziye vedasını duyurdu.

‘Çeto için yolun sonu; benim için başka bir yolun başlangıcı.. Teşekkür etmem gereken insanlar var; reji vereninden,çay verenine kadar sağolun varolun.
Öncelikle yapımcılarımız Kerem Çatay ve Pelin Diştaş'a özellikle de bu zorlu yolu bana kolaylaştıran geminin kaptanı yönetmenimiz Sinan Öztürk'e @snnztrk tüm kalbimle teşekkür ederim.
Bitmeyen yol yok, Yol uzun;dem ağır… Yeni hikayelerde (iyi-kötü)görüşmek üzere..Sağlıcakla kalın’ notunu yazdı.

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Son güncelleme: 10:12 - 26.03.2019
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