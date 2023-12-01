Zerrin Özer son durumunu paylaştı

Darülaceze'den taburcu olan şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Zerrin Özer geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı.

Tedavisi biten Özer, taburcu oldu. Şarkıcı, sağlık durumunu Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Zerin Özer, “Dün itibarıyla sevgili doktorumun vesile olduğu, değerli kurum Darülaceze’deki tedavim sona erdi. Tüm ekibe sonsuz teşekkür ederim. Bundan sonraki aşamada günlük hayatımı az da olsa etkileyen yürürken yaşadığım denge problemiyle ilgili tedavi sürecim muhteşem tıbbi donanım ve profesyonel ekibe sahip Çam ve Sakura Hastanesi’nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir” ifadelerini kullandı.

BAKAN ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tedavisi sürerken Zerrin Özer’i ziyaret etmişti.