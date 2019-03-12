Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Songül karakterini canlandıran Zeynep Eronat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zeynep Eronat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ZEYNEP ERONAT KİMDİR?
Zeynep Eronat, 9 Temmuz 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarından 1985 yılında mezun oldu. Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi oyunculardan eğitim aldı. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’na stajyer sanatçı olarak atandı. 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin edildi. 2006-2007 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olup İstanbul'da yaşamaya başladı.
Kameralara karşısına ilk kez 1991 yılında yayınlanan Issızlığın Ortası dizisi ile geçen Zeynep Eronat, Parmaklıklar Ardında dizisindeki koğuş ağası Ziynet Kara karakteriyle büyük beğeni toplamış ve oyunculuk kariyerinin zirvesine ulaşmıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Songül karakterine hayat veren Zeynep Eronat, 1.72 boyunda, 82 kilo ve Yengeç burcudur.
Ödülleri :
2006 17. Ankara Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Sen Ne Dilersen
2006 13.Adana Altın Koza Film Şenliği En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Sen Ne Dilersen
Zeynep Eronat'ın rol aldığı tiyatro oyunları:
2002 Çelik Manolyalar - Ankara Devlet Tiyatrosu
2000 – Romulus (Büyük Romulus) – Ankara Devlet Tiyatrosu
1999 Kadınla ile Memur – Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 – Çocuğum – Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 Bahar Noktası – Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 – Patlat Bir Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu
1991 – Tamirci – Ankara Devlet Tiyatrosu
1990 Şeytan Çelmesi – Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 Troyalı Kadınlar – Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 Sinan – Ankara Devlet Tiyatrosu
1986 – Kısmet (0yun) – Bursa Devlet Tiyatrosu
1986 Bülbül Sesi Gibi – Bursa Devlet Tiyatrosu
1985 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı – Bursa Devlet Tiyatrosu
1986 Peynirli Yumurta – Bursa Devlet Tiyatrosu
1986 Akıllı Tavşan – Bursa Devlet Tiyatrosu
1985 Yedekçi – Bursa Devlet Tiyatrosu
Zeynep Eronat'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Yüzleşme (Songül) (TV Dizisi)
2017 Dostlar Mahallesi (Neriman Anne) (TV Dizisi)
2016 – Hayatımın Aşkı (Rezzan) (TV Dizisi)
2014 – 2016 - O Hayat Benim (Mücella) (TV Dizisi)
2014 – Kızıl Elma (Meryem) (TV Dizisi)
2011 Karakol Herkes Adalet İster (Leyla) (TV Dizisi)
2011 – Al Yazmalım (Fatma Avcı) (TV Dizisi)
2009 2010 - Kapalı Çarşı (Feraye) (TV Dizisi)
2007 – 2010 - Parmaklıklar Ardında (Ziynet) (TV Dizisi)
2007 – Hayattan Korkma (Zehra) (Sinema Filmi)
2006 2007 Sıla (Bahar) (TV Dizisi)
2005 – Sensiz Olmuyor (Handan) (TV Dizisi)
2005 Sen Ne Dilersen (Eftimiya) (Sinema Filmi)
2005 – Nehir (Melek) (TV Dizisi)
2005 – Körfez Ateşi (Seslendirme) (TV Dizisi)
2005 Köpek (Hayriye) (TV Dizisi)
2004 – Yağmur Zamanı (TV Dizisi)
2004 Türkmen Düğünü (TV Dizisi)
2004 Ablam Böyle İstedi (Nermin) (TV Dizisi)
2003 Serseri (Zehra) (TV Dizisi)
2003 – Neredesin Firuze (Sansar) (Sinema Filmi)
2003 Mustafa Hakkında Herşey (Selda) (Sinema Filmi)
2003 Fişgittin Bey (TV Filmi)
2002 – Ben Bir İnsan (Sinema Filmi)
2002 Asmalı Konak (Piraye) (TV Dizisi)
2001 Vasiyet (Didar) (TV Dizisi)
2000 Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)
1999 – Köstebek (2) (Necef) (TV Dizisi)
1996 Cafe Casablanca (TV Dizisi)
1991 – Issızlığın Ortası (TV Dizisi)