Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat nereli ve kaç yaşında?

Zeynep Eronat , 1963 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Issızlığın Ortası dizisi ile geçen Zeynep Eronat hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Zeynep Eronat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Songül karakterini canlandıran Zeynep Eronat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zeynep Eronat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ZEYNEP ERONAT KİMDİR?

Zeynep Eronat, 9 Temmuz 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarından 1985 yılında mezun oldu. Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi oyunculardan eğitim aldı. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’na stajyer sanatçı olarak atandı. 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin edildi. 2006-2007 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olup İstanbul'da yaşamaya başladı.

Kameralara karşısına ilk kez 1991 yılında yayınlanan Issızlığın Ortası dizisi ile geçen Zeynep Eronat, Parmaklıklar Ardında dizisindeki koğuş ağası Ziynet Kara karakteriyle büyük beğeni toplamış ve oyunculuk kariyerinin zirvesine ulaşmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Songül karakterine hayat veren Zeynep Eronat, 1.72 boyunda, 82 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri :

2006 ­ 17. Ankara Film Festivali ­ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Sen Ne Dilersen

2006 ­ 13.Adana Altın Koza Film Şenliği ­ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Sen Ne Dilersen

Zeynep Eronat'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2002 ­ Çelik Manolyalar -­ Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 – Romulus (Büyük Romulus) – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 ­ Kadınla ile Memur – Ankara Devlet Tiyatrosu ­

1994 – Çocuğum – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 ­ Bahar Noktası – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 – Patlat Bir Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 – Tamirci – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 ­ Şeytan Çelmesi – Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 ­ Troyalı Kadınlar – Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 ­ Sinan – Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 – Kısmet (0yun) – Bursa Devlet Tiyatrosu

1986 ­ Bülbül Sesi Gibi – Bursa Devlet Tiyatrosu

1985 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı – Bursa Devlet Tiyatrosu

1986 ­ Peynirli Yumurta – Bursa Devlet Tiyatrosu

1986 ­ Akıllı Tavşan – Bursa Devlet Tiyatrosu

1985 ­ Yedekçi – Bursa Devlet Tiyatrosu

Zeynep Eronat'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yüzleşme (Songül) (TV Dizisi)

2017 ­ Dostlar Mahallesi (Neriman Anne) (TV Dizisi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Rezzan) (TV Dizisi)

2014 – 2016 ­- O Hayat Benim (Mücella) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Meryem) (TV Dizisi)

2011 ­ Karakol ­ Herkes Adalet İster (Leyla) (TV Dizisi)

2011 – Al Yazmalım (Fatma Avcı) (TV Dizisi)

2009 ­ 2010 -­ Kapalı Çarşı (Feraye) (TV Dizisi)

2007 – 2010 ­- Parmaklıklar Ardında (Ziynet) (TV Dizisi)

2007 – Hayattan Korkma (Zehra) (Sinema Filmi)

2006 ­ 2007 ­ Sıla (Bahar) (TV Dizisi)

2005 – Sensiz Olmuyor (Handan) (TV Dizisi)

2005 ­ Sen Ne Dilersen (Eftimiya) (Sinema Filmi)

2005 – Nehir (Melek) (TV Dizisi)

2005 – Körfez Ateşi (Seslendirme) (TV Dizisi)

2005 ­ Köpek (Hayriye) (TV Dizisi)

2004 – Yağmur Zamanı (TV Dizisi)

2004 ­ Türkmen Düğünü (TV Dizisi)

2004 ­ Ablam Böyle İstedi (Nermin) (TV Dizisi)

2003 ­ Serseri (Zehra) (TV Dizisi)

2003 – Neredesin Firuze (Sansar) (Sinema Filmi)

2003 ­ Mustafa Hakkında Herşey (Selda) (Sinema Filmi)

2003 ­ Fişgittin Bey (TV Filmi)

2002 – Ben Bir İnsan (Sinema Filmi)

2002 ­ Asmalı Konak (Piraye) (TV Dizisi)

2001 ­ Vasiyet (Didar) (TV Dizisi)

2000 ­ Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)

1999 – Köstebek (2) (Necef) (TV Dizisi)

1996 ­ Cafe Casablanca (TV Dizisi)

1991 – Issızlığın Ortası (TV Dizisi)