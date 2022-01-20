Fransa’dan bisikletleriyle yola çıkan çift Antalya’da: ‘Çaya davet edilmek çok güzel bir duygu’

Fransa'dan 1,5 yıl önce bisikletleriyle yola çıkarak 14 bin kilometre yol kateden Fransız çift, aylar süren yolculuğun ardından Antalya'ya ulaştı. Türkiye'ye hayran kalan çiftin yeni hedefi ise Akdeniz ve Ege kıyıları üzerinden Fransa'ya geri dönmek.

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Fransa’da bisiklet tutkunu olan Mekanik Mühendisi François Hassane (38) ve Elektronik Mühendisi Sandrine Hassane (40) çifti, pandeminin başlaması ile bisikletlerini alarak yeni yerler keşfetmeye çıktı.

20 Eylül 2020’de Fransa'nın başkenti Paris’ten yola çıkan çift, Belçika, Hollanda, Danimarka başta olmak üzere 12 ülkeden geçerek Romanya’ya gitti. Çift buradan ise gemiye binerek Karadeniz’e kıyısı olan Batum Limanı’nda indi. Daha sonra Hopa, Artvin, Yusufeli, Erzurum, Çat, Karlıova, Bingöl, Malatya, Kayseri, Göreme, Niğde, Ulukışla, Tarsus, Mersin, Kızkalesi, Anamur ve Alanya’yı ziyaret etti.

Dinlenmelerini otel, pansiyon ve yanlarında bulunan kamp malzemeleri ile zaman zaman çadırda geçiren çift aylar süren yolculuğun ardından Antalya’ya ulaştı.

Çift Antalya’ya kadar 17 ayda 14 bin kilometre yol katetti. Çiftin yeni hedefi ise Akdeniz ve Ege sahilini takip ederek Fransa’ya ulaşmak.

“ÇOK MİSAFİRPERVER İNSANLAR”

Ziyaretlerinde Türkiye’ye hayran kaldıklarını belirten çift, “Türkiye’nin çok güzel bir doğası var; dağlar, kanyonlar, şelaleler… Ayrıca zengin bir tarih; Roma kalıntıları, eski medrese ve kervansaray… Ama en iyisi insanlar. Çok misafirperver insanlarla tanışıyoruz. Ve özellikle dışarısı soğukken, bir ateşin etrafında, çaya davet edilmek gerçekten çok güzel bir duygu” dedi. (İHA)



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