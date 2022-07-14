Bu mağaranın içinde 5 dakika duramıyorlar

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ne gidenlerin uğrak noktalarından biri olan ve sıcaklığı yazın eksi 20'lere kadar düşen Buzluk Mağarası, vatandaşların akınına uğradı.

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Harput Mahallesi’nde buluna Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi.

Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı şehirde, Harput’a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.

150 metre uzunluğunda olan Buzluk Mağarası’nın belli bir kısmına kadar girilebiliyor.

Soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra soğuk nedeni ile durulmaz hale geliyor.

Buraya giden vatandaşlar da önce mağaraya girip ardından buz kütlesi alıp dışarı çıkıyor.

Haydar Doğan isimli vatandaş “Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim. İçerideki sıcaklık eksilere düşüyor. Aşağıda çok durduğun zaman donma tehlikesi dahi oluyor. İnsan mağaranın içerisinde en fazla 5 dakika falan kalabilir” dedi.

Serkan Turgut da “Burası gerçekten çok güzel bir yer. Dışarıda 40 derece sıcaklık var aşağı indikçe bu sıcaklık düşüyor. Ben en fazla bir kat inebildim. Bir noktadan sonra korktum ve gidemedim. İndiğim Buzluk Mağarası’ndan da bir parça buz aldım” diye konuştu. (İHA)