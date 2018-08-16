Hollanda gezilecek yerler: Dünyaca ünlü su kanalları ve müzeleri ile Hollanda gezi rehberi…

Batı Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden Hollanda, dünyaca su ünlü kanalları, müzeleri ve eğlence merkezleri ile “Özgürlükler Ülkesi” olarak bilinir. Hollanda her tarzdan gezgine hitap edecek bir çok alternatife sahip. Şimdi Hollanda'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım. İşte Hollanda gezi rehberi...

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Yel değirmenleri, laleler ve peynir… Birçok insan Hollanda’yı böyle tarif eder. Belçika ve Almanya’ya sınırı bulunan ülke, tarihi ve doğal alanlarıyla dünyaca ünlüdür ve pek çok turisti kendine çeker. Diğer Avrupa ülkelerinden bambaşka mimari ve tarihi dokuya sahip olan Hollanda’nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

HOLLANDA GEZİLECEK YERLER

AMSTERDAM / DAM MEYDANI

Amsterdam'ın tarihi bölgesinde yer alan Dam Meydanı, birçoklarına göre kentin kalbi konumunda. Alanın bu şekilde nitelendirilmesinin ana sebebi, önemli aktivitelere ve kentin simgesi haline gelmiş yapılara ev sahipliği yapması. 1655-1808 yılları arasında belediye binası olarak kullanılan Neo-Klasik tarzdaki Amsterdam Kraliyet Sarayı, bünyesinde sergilerin düzenlendiği Nieuwe Kerk (Yeni Kilise) meydanda bulunan tarihi yapıların başında geliyor. Alanda görebileceğiniz ulusal anıt ise II. Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybedenler anısına 1956'da dikilmiş. Ayrıca ünlü balmumu heykel müzesinin Amsterdam şubesi olan Madame Tussauds Amsterdam da yine bu meydanda yer alıyor.

AMSTERDAM / RIJKSMUSEUM

Müzeler Meydanı'nda yer alan Rijksmuseum, şehrin bir diğer önemli müzesi. Şehir yöneticilerinin koleksiyonlarının sergilenmesi için 1800 yılında Lahey'de kurulan Rijksmuseum, Hollanda Kralı Louis Bonaparte'ın emriyle 1808'de Amsterdam'a taşınmış. Pierre Cuypers'in tasarımına sadık kalınarak 1876-1885 yılları arasında Müzeler Bölgesi'ne hâkim bir konumda inşa edilen binada faaliyet gösteren müze, dünyanın en büyük Felemenk sanat koleksiyonuna sahip. Müzede Hollanda Altın Çağı'na ait tabloların yanı sıra geniş bir Asya Sanatı Koleksiyonu'nu da inceleyebilirsiniz. Kültürel tesis bünyesinde ayrıca ülkenin en büyük sanat tarihi kütüphanesi faaliyet gösteriyor. Şehrin simgelerinden olan “I Amsterdam” yazısı bu müzenin hemen önünde yer alıyor. Burası Amsterdam'da fotoğraf çekilmek için en güzel noktalardan biri.

AMSTERDAM / VONDELPARK

Vondelpark, 1864 yılında Christiaan Pieter van Eeghen öncülüğündeki bir grup hayırsever tarafından kurulmuş. Etrafı müzelerle çevrili park, adını 17. yüzyıl şairi Joost van den Vondel'den alıyor. Pek çok ağaç ve bitki türünü barındıran, İngiliz tarzı yeşil alandaki açık hava tiyatrosu, Haziran-Ağustos arasındaki dönemde müzik, dans, tiyatro performanslarına sahne oluyor. Picasso ile Nelson Carrilho'nun imzasını taşıyan heykellerle süslü parkta ayrıca film gösterimleri, geleneksel golf turnuvası, çocuklara yönelik Kral Günü kutlaması gibi haftalık ve yıllık organizasyonlar düzenleniyor.

AMSTERDAM / BELEDİYE SARAYI

Dam Meydanı'nda 52 metre yüksekliğindeki Kraliyet Sarayı, belediye binası olarak 1648-1665 yılları arasında Jacob van Campen tarafından inşa edilmiş. Roma'daki kamu binalarından esinlenerek tasarlanan sarayın inşasında kullanılan sarı taşlar, Almanya'dan getirtilmiş. Zamanla sarı renginden uzaklaşıp, günümüzdeki görünümünü alan yapının içerisindeki tüm eşyalar, Kral Louis Bonaparte'ın zamanından kalma. Avrupa’nın en değerli yerel yönetim binalarından biri olarak şöhret kazanan yapı, Klasik mimarinin ülkedeki en değerli örneğidir.

AMSTERDAM / REMBRAND MÜZE EVİ

Ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'ın 1639-1660 yılları arasında sahibi olduğu 1606 yapımı altın renkli ev, Dam Meydanı'nın doğusundaki Jodenbreestraat üzerinde bulunuyor. Konum itibariyle Red Light District'e de yakın olan Museum Het Rembrandthuis, müzeye dönüştürüldüğü 1911 yılından beri ressamın hayatı ve çalışmaları hakkında sanatseverlere değerli bilgiler aktarıyor. Tesis, ayrıca kongre merkezi olarak da hizmet veriyor.

ROTTERDAM / BOIJMANS VAN BEUNINGEN MÜZESİ

Rembrandt, Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Cornell, Rubens, Dali, Magritte ve Kokoschka'nın seçkin eserleri de dahil olmak üzere gelmiş geçmiş resim sanatının büyük ustalarının 140.000’den fazla eserini barındıran dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine sahip. Yılda 300.000'in üzerinde misafir ağırlayan müze kültürel gezi yapmayı sevenlerin kesinlikle uğraması gereken yerlerden birisidir.

ROTTERDAM / KÜBİK EVLER

Benzersiz mimarisi sebebiyle Rotterdam’da büyük ilgi çeken Kübik Evler, çoğu ziyaretçi için Rotterdam'a uğramanın tek sebebi. 1970'lerde Mimar Piet Plom'dan engelli köprüsü üzerine evler tasarlanması ile Kübik Evler fikri doğuyor. Mimar aslında Rotterdam'ın içerisinde farklı fonksiyonu olan küçük bir köy oluşturmayı planlıyor. Hatta her bir evin bir ağacı sembolize etmesi gerektiğini bile düşünmüş. Bu sebeple 55 adet ev tasarlamış olsa da 38'i küçük, 2'si süper küp 40 adet küp ev hayata geçirilmiş.

ROTTERDAM / LAURENSKERK

Büyük Aziz Lawrence Kilisesi olarak bilinen Laurenskerk, II. Dünya Savaşı sırasında yıkılan binalar arasında, bugüne kadar sağlam kalmış tek yapı olarak biliniyor. Bir bataklık zemin üzerine inşa edilmiş olan kilise, 15.yüzyıldan kalma bir kilise. Ana girişte bulunan Bronz kapılar ve kilisenin hemen karşısında bulunan Erasmus Heykeli, Rotterdam'ın en ünlü oğlu olarak bilinen, İtalyan sanatçı Giacomo Manzu tarafından yapılmış tarihi yapılardır. Gerek mimari yapısı ile gerek tarihi ile, Rotterdam'da görülmesi gereken yerler arasında büyük öneme sahip.

ROTTERDAM / THE EUROMAST

Rotterdam'ın en bilindik yerlerinden biri olan Euromast, Maas tüneli kuzey girişinde bulunmakta. 1960 yılında dikilmiş bu 185 metrelik kulede iki restoran bulunuyor. Ayrıca bu kulede Rotterdam'ın Panaromik manzarasını seyredebilirsiniz.

EINDHOVEN / VAN ABBEMUSEUM

1936 yılında açılmış olan Van Abbemuseum, yazılı ve görsel birçok modern sanat eserini içermektedir. Henri van Abbe tarafından kurulmuş olan müze içerisinde kâğıt üzerine çizilmiş 1000 eser, 700 resmin yanı sıra 1000'e yakın heykel bulunuyor. Ayrıca önemli koleksiyonlara ev sahipliği yapan müze, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky ve El Lissitzky gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini barındırıyor.

EINDHOVEN / SİNT-CATHERINAKERK

Aziz Katerina'ya adanmış Roma Katolik Kilisesi şehrin en önemli yapılarından biridir. Şehrin Katerina Meydanı'nda bulunan ve Ortaçağ'da yapılan harap durumdaki Katerina Kilisesi'nin yerine inşa edilmiştir. 13. yüzyıla ait olan kilisenin yerine 1867 yılında Neo-Gotik mimari tarzıyla yenisi konuşlandırılmıştır. Kilisenin 73'er metre boyunda iki kulesi bulunmaktadır.

EINDHOVEN / EVOLUON

1966'da Philips Şirketi'nin kendi 75. kuruluş yıldönümüne atfen Eindhoven şehrine armağan ettiği uzay aracını andıran bir yapıdır. Kablolar vasıtasıyla ayakta duran bina Sanayi Devrimi'ni sembolize etmektedir. İlginç yapı özellikleriyle görenleri hayretlere düşüren Evoluon yaklaşık 20 yıldır turist ziyaretine kapatılmıştır. Şu anda ise kongre merkezi olarak hizmet vermektedir.

DEN HAAG / BINNENHOF

Den Haag Hollanda'nın politik başkentidir. Lahey Uluslararası Adalet Mahkemesi de Den Haag'da bulunur. Binnenhof ise Adalet Mahkemesinin bulunduğu Barış Sarayı'nın ve diğer siyasi binaların bulunduğu büyük bir meydandır. Bu binalar sadece görkemli değil ayrıca tarihidir. Meydandaki mimari yapı ve düzen kendine hayran bırakır.

UTRECHT / DOM KULESİ

Hollanda’nın en yüksek kilisesine ait Utrecht Dom Kulesi 112 metre yüksekliğe sahiptir. Benelux bölgesinde Gotik mimarinin en değerli örnekleri arasındadır. 1321 ile 1382 yılları arasında inşa edilmiş kuleden Utrecht şehri ve çevresinin muhteşem panoramik manzarasını seyredebilirsiniz. Kule ayrıca düğün törenleri için kullanılmaktadır.