Sümela Manastırı’na teleferik inşa edilecek

Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen ‘yamaç ıslah çalışması’ tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı.

TELEFERİK İÇİN PROJE HAZIRLANDI

Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda, teleferik projesi için de proje hazırlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2,5 kilometre uzunluğunda olacak teleferik hattı yap, işlet, devret modeli ile hayata geçirecek. Projede 40 kişilik vagonların olacağı teleferik hattı kurulacak. 2 istasyondan oluşacak proje ise 150 milyon liraya mal olacak.

YATIRIMCI ARANIYOR

Projeyle ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorlu, şunları söyledi:

“Sümela Manastırı için uzun bir süredir projesiyle uğraştığımız teleferik projesini tamamladık. 150 milyon liralık bir yatırım olacak. 2 duraklı bir teleferik ön görülüyor. Birinci durak Altındere Vadisi’nin çok güzel bir noktasında yer alacak.”

“Teleferiğe binenler Altındere Vadisi’nin çam ormanları üzerinden muhteşem bir manzarayla birinci durağa gidecekler. Seyir teraslarının bulunduğu ve birkaç saat geçirilecek bir alana gelecekler.”

“İkinci bir durak olarak Sümela Manastırı’na çok yakın bir noktaya teleferik geliyor. Oradan da Sümela ziyaretleri gerçekleşecek. Projeyi tamamladık. Şu anda yatırımcı arıyoruz. Projeyle ilgilenen birkaç tane yatırımcı var.” (DHA)