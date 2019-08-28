Kim Kardashian Kimono isminden vazgeçti ‘Skims’ ismini tercih etti

Kim Kardashian, her ne kadar çok dirense de korse markası için uygun gördüğü Kimono adını değiştirdi ve Skims ismini verdi. Markanın yeni adı ise özellikle Türkiye'de dalga konusu oldu...

Kim Kardashian yeni korse markası için Kimono ismini tercih etmiş ve bu isim Japonya ile gerginliğin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Japon halkı bu ismi kullanamayacağını sert bir dille söylese de Kardashian pek oralı olmamış, hatta bu ismi özellikle seçtiğini ve kesinlikle adını değiştirmeyeceğini söylemişti.

Ne var ki ünlü TV şovu yıldızına gelen baskılar sonucu, Kimono ismi Skims’e dönüştü. Yeni fotoğraf çekimleri yaptıran Kardashian’ın marka ismi, özellikle Türkiye’de alay konusu oldu. Hatta pek çok kullanıcı ‘Bu marka Türkiye’ye gelmesin. Satıcıdan isteyemeyiz korse’ gibi yorum yaptı.