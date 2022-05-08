11 yaşındaki kız herkesi şaşırttı: Elon Musk ve Einstein’dan zeki çıktı

İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki bir kız çocuğu girdiği testte 162 puan aldı. Dünyanın en zeki yüzde 1'lik kesimi içine giren kız böylelikle Albert Einstein ve Elon Musk'ı geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yaşayan 11 yaşındaki Anika Narang isimli bir genç, dünyanın en zorlu sınavlarından olan Mensa IQ testini geçerek dünyanın en zeki insanlarından biri olduğunu kanıtladı.

Kurumun dünyaca ünlü IQ testine giren 11 yaşındaki Narang, 162 puan aldı ve dünyanın en zeki yüzde 1’lik kesimi içine girdi. Sınavlara hazırlanan ve hem yazılı hem de sayısal mantık problemlerinin olduğu testte 160 bandını aşan Narang böylelikle Albert Einstein ve Elon Musk gibi isimleri de geride bırakmış oldu.

Sınav ile ilgili açıklama yapan Narang, “Bu sınava girerken herkes doğal olarak gergin oluyor. Fakat ben hiç endişelenmedim, endişelenseydim bunun benim başarımı gölgeleyeceğini düşündüm. Her ne kadar zaman ucu ucuna da yetse sakince testi yaptım” dedi.

BAŞARININ SIRRINI PAYLAŞTI

5 dakika içinde 15 soruyu yapması istenen Narang, “Hızlı düşünmeli ve cevabınızı hızlıca yazmanız gerekiyordu” ifadesini kullandı.

Narang, başarının sırrını da kamuoyu ile paylaştı. Narang, “Sakin olmalısınız ve kendinizi sakinleştirmelisiniz. Çok şey düşünmeyin, elbette yanıtları düşünün ama sınav boyunca çok fazla şey düşünmeyin” dedi.

Son dönemde Twitter’ı satın alma süreci içinde olan Elon Musk’ın IQ’sunun 150-155 bandında olduğu tahmin edilirken Einstein’ın da IQ’sunun 160 olduğu biliniyor.

Mensa sınavını başarıyla geçerek bu ayrıcalıklı grup içerisinde bulunanların sayısı dünya çapında 120 bin civarında.