Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş ‘Yapamazlar’ denileni yaptı

Ümit Tunaboylu’nun eşi Mardiye Tunaboylu, 16 yıl önce 29 yaşındayken kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Üç kızına hem babalık hem de annelik yapan Tunaboylu, çocuklarını iş yerine getirip, burada bakmaya başladı. O dönem bebek olan kızı Seçil Tunaboylu da ablaları gibi baba mesleğini öğrendi. Ümit Tunaboylu, şimdi üç kızıyla birlikte iş yerinde elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.

“KIZLAR BUNU YAPAMAZ’ DİYORLARDI”

Annesiz büyüdükleri için sürekli babasının iş yerine geldiklerini belirten Hilal Tunaboylu (23) şunları söyledi:

“Mesleğe ilk başladığımız zaman ‘Kızlar bu işi yapamaz’ önyargısı vardı. Ancak biz bu ön yargıyı yıktık. Tamir yapmak çok ilgimi çekiyor. Pratik ve zekaya dayalı bir meslek. Sabah geliyoruz, müşterilerimizi ağırlıyoruz. Gelen tamirleri kardeşlerimle birlikte yapıyoruz. Babamda sağ olsun bize yardımcı oluyor.”

“MESLEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

46 yıldır bu mesleği sürdüren baba Ümit Tunaboylu da şöyle konuştu:

“Kızlarımla beraber mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımın annesi kanser hastasıydı, vefat etti. O süreçten sonra çocuklarımı dükkana getirmeye başladım. Ben işimi yaptıkça onlar da merak etmeye başladı. Merak ettikleri için göstermeye başladım. Bir süre sonra usta oldular.”

“Onlar yeni nesil oldukları için yeni teknolojik aletler geliyor. Ben bazen onlara akıl danışıyorum. Meslekte beni aştılar. Artık ben çıraklıklarını yapmaya başladım. Eski mekanik işler olursa beni çağırıyorlar; ancak diğerlerini kendileri hallediyorlar.” (DHA)