Bir zamanlar havuzlara sığmıyorlardı

‘Beyaz altın' pamuğun, kebabın, portakalın ve şalgamın başkenti Adana, bir zamanlar havuzun da efsane kentiydi. ‘Yenilmez armada' lakaplı Adana Demirspor Su Topu Takımı, 17 yıl boyunca hiçbir maçta yenilmedi, toplamda 29 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Yüzme Milli Takımı'nı uzun yıllar Adanalı sporcular temsil etti. Kırılmadık Türkiye rekoru bırakmayan Adanalı sporcular Avrupa'da da dereceler elde etti. Adanalı Nesrin Olgun, ilk kez bir Türk kadını olarak Manş Denizi'ni geçerken, daha önce Manş'ı geçen Adanalı Erdal Acet'in rekoru da aradan geçen 45 yıla rağmen henüz kırılmadı.

İÇİNDEN NEHİRLER GEÇEN KENT

Peki denize 40 km uzaklıktaki kentte nasıl böyle rekortmen yüzücüler çıkıyordu? Denize uzak ama içinden Seyhan Nehri geçen Adana'da, nehirle birlikte1938 yılında açılan yüzme havuzunun bu rekortmen gençlerin yetişmesinde payı büyüktü. Ama asıl önemli pay ise 1943'ten itibaren yapılan Eski Baraj ve her biri bir nehir gibi debiye sahip sulama kanallarınındı.

KANALLARDAN SPORCU TOPLUYORLARDI

Adanalı çocuklar ve gençler kenti bir ağ gibi saran sulama kanallarında yüzme öğreniyorlar, kuvvetli akıntıya karşı yüzerek hız kazanıyorlar bu da yarışmalarda kendilerine üstünlük sağlıyordu. Muharrem Gülergin gibi hocalar kanalları gezerek iyi yüzen çocukları topluyor, yüzücü olarak yetiştirmek üzere havuza yönlendiriyordu. 1942 yılından itibaren Adana Bölge Karması adı altında yarışlara katılan Adana Demirspor Yüzme ve Sutopu Takımı, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sutopu oyuncularından Muharrem Gülergin ile Adana Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü de yapan Cemil Oka'nın önderliğinde, 17 yıl hiç yenilgi yüzü görmeden, toplamda 29 kez Türkiye şampiyonu oldu.

ŞAMPİYONLARI KALEME ALDI

Gazeteci Ramazan Şanıvar, Adana'nın yüzmedeki parlak geçmişini yakında yayımlayacağı ‘Sulama kanallarının milli, rekortmen altın kulaçları' adlı kitapta kaleme aldı. Daha önce ‘Adana'da sporun dünü, bugünü' adlı bir kitabı bulunan Şanıvar, yeni kitabı için “Bu kitabımda efsane sporcu Muharrem Gülergin başta olmak üzere 1960 Roma Olimpiyatlarına katılan Ünsal Fikirci, 1972 Münih Olimpiyatlarına katılan Faruk Morkal, 1976 Montreal Olimpiyatlarına katılan kule ve tramplen atlayıcısı Ahmet Kızıl, Manş denizini 9 saat 2 dakika ile geçen ve 45 yıllık rekoru kırılamayan Erdal Acet', Türkiye'de ilk kez 100 metre serbesti 1 dakikanın altında yüzmeyi başaran Ayhan Karataş gibi birçok rekortmen yüzücüyü anlatıyorum” dedi.

İŞTE O REKORTMENLER

Gazeteci Şanıvar'ın yakında yayınlanacak kitabında yer verdiği 300 rekortmen sporcunun arasında şu isimler de bulunuyor:

Muharrem Gülergin, Mecit Gülergin, Halil Dalhan, Mahmut Dalhan, Ahmet Güçlüoğlu, Faruk Suvar, İhsan Seriner, Nihat Erdem, Lütfi Erdem, Ruhi Polisçi, Yaşar Polisçi, Aytaç Pekkoçak, Erdal Acet, Mustafa Acet, Ayhan Karataş, Fahri Gez, Ünsal Fikirci, Behçet Kurtiç, Tuncay Şenyüz, Selahattin Morkal, Faruk Morkal, Ahmet Bozdoğan, Hasan Sime, Turhan Demirdal, Recai Çevik, Melih Büyükakıllı, Cemil Şahbaz, Mine Taylan, Şükrü Ağcaoğlu, Mehmet Dilmaç, Ahmet Kızıl, Bora Özkök, Gülşen Koşkun, Recai Çelik, Sefa Aydın, Halil Yüksel, Ahmet Özuzun, Feridun Deveci, Ahmet Gökbuket, Ziya Soyak, Ali Rıza Öngören, Gürhan Bencan, Bedri Şensert, Cavit Tan, Cevdet Canbolat, Çetin Canbolat, Yılmaz Boztay.