Desinatör Ahmet Kırtay her türlü atıktan oluşturduğu 15 ayrı figür ile Marmaris Atatürk Meydanında açtığı sergide atıklara adeta can vererek serginin “Biz atık değiliz” şeklindeki adının kadar özenle seçildiğini de ortaya koymuş.

17 yıldan bu yana Muğla'nın Marmaris İlçesinde yaşayan dekoratör Ahmet Kırtay, 30 yıldan bu yana ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği atıklardan oluşan eşya sergisini Marmaris Atatürk Meydanında açtı. Sergiye gece gündüz büyük ilgi gösteriliyor.

Yerli ve yabancı herkesin büyük ilgisini çeken sergide oluşturulan eşyalar için şömine ağaçları, köylülerin kullanmadığı eski eşyalar, denizden çıkarılmış atıklar ve daha akla gelebilecek her türlü eşyalar kullanılarak 15 ayrı obje üretilmiş. Sergide lastik tekerleklerinin halattan oluşturulan çocuk bisikleti, bir yakınının büyük annesine ait çeyiz sandığının kapağından yapılma avize, ekmeğin kayadan bile ağır olduğunu temsilen gösteren terazi, masa sandalye, kütük, halat, kütük, damacana üzerine kurulu sulamanın ortadan kaldırıldığı dibinden su çeken saksı, ağaç parçaları, kütük, gözlük ve şapka ile geliştirilen insan figürü, haç ve muskanın birlikte kullanılarak üç çatal ağaçtan oluşturulan dindar ağaç ve daha değişik figürler büyük beğeni kazanıyor.

SERGİ SONRASI SATIŞ YAPILACAK

3 Ağustos'ta açılışı gerçekleşen sergi bitiminde satışın gerçekleşeceğini de belirten Ahmet Kırtay “Şu anda bile görenler hemen satın almak istiyor. Şu an için bir haftalık sergi süresi düşündük fakat ilgi sürerse belki uzatabiliriz. Marmaris Belediyesi'nin isteği üzerine ilk kez Marmaris'te bu sergimi açtım. Fakat ciddi anlamda ilgi var. Satışımız sergi bitiş tarihinde yapılacak” dedi.