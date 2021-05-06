Çiçek yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren bir kooperatifin Yalova Şubesi tarafından düzenlenen çiçek mezadında, Anneler Günü yoğunluğu vardı.

Hafta sonu kutlanacak Anneler Günü nedeniyle hazırlık yapan çiçekçiler, sabah erken saatlerde mezadın yapılacağı salona gitti. Mezada, çevre illerden gelen çiçekçiler de katıldı.

AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞ

Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışlar açık artırma yöntemiyle yapıldı. Mezada katılanlar, çiçekleri almak için birbirleriyle yarıştı.

“EN ÇOK KIRMIZI GÜL SATILIYOR”

Özel günlerde çiçek talebi çok olduğu için mezatta da yoğunluk yaşandığını söyleyen depo sorumlusu Burak Uzun, şöyle konuştu:

“Normal günlerde Yalova şubemizde günde 60 ila 100 koli çiçek satıyoruz. Ancak Anneler Günü nedeniyle bu hafta günde 200 ile 250 arasında koli çiçek satıyoruz. Adet olarak bugün yaklaşık 60 bin çiçek sattık. Anneler Günü'nde en çok kırmızı gül, renkli güller, lilyum ve gerberan türü çiçekler tercih ediliyor. İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya'dan gelen müşterilerimiz buradan çiçeklerini alarak kendi illerinde satışlarını yapabiliyorlar.” (DHA)