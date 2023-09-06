Deniz kestaneleri büyülüyor
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıkları ve Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları ile İzmit Körfezi ve Gökova Körfezi'nde yapılan çekimlerde deniz kestaneleri kayıt altına alındı.
Deniz ekosisteminin belirleyici bir türü olan deniz kestanelerinin tüm dünya denizlerinde bine yakın türü mevcut.
Deniz kestanesinin ana besin kaynağını algler oluşturuyor. Su kalitesinin düşük olduğu yerlerde yaşayamayan deniz kestaneleri deniz yaşamı içinde bir çok canlı için besin olma özelliği taşıyor.