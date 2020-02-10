Deprem korkusu yaşayan çocuklara özel Çocuk Atölyesi

Manisa Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından meydana gelen artçı depremler bölge halkını tedirgin ediyor. Akhisar Belediyesi, artçı depremler sebebiyle eve ve okula girmekte zorlanan çocukların korkularını yenmeleri için Çocuk Atölyesi adıyla etkinlik düzenledi. Çocuklar masal ve oyunlarla deprem korkusunu yenmeye çalışıyor.

Akhisar Belediyesi, artçı depremler sebebiyle ‘duygu yoksunluğu’ yaşayan çocuklar için Çocuk Atölyesi açarak çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladı.

Çocuk atölyesinde, deprem korkusu sebebiyle evlerine ve okullarına girmekte güçlük çeken çocuklar sinema etkinliği, masal anlatım saatleri düzenleniyor. Çocuk Atölyesi’nde dört öğretmen gönüllü hizmet veriyor.

PİSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Çocuk Atölyesi’nde çocuklar eğlenirken, ailelere de Psikolog Feyza Nur Adagülü deprem korkusuyla ilgili psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Manisa’nın özelikle deprem kuşağında olan bir olduğuna dikkat çeken Psikolog Adagül, “Ailelerimizin deprem anında en çok hissettiği duygu çaresizlik. Deprem anında ve sonrasında ne yapacağını bilememe duygusu. Öncelikle ailelerimize bunu nasıl yeneceklerinin önerilerini sunuyoruz. Ailelerimizin ikinci yaşadıkları sıkıntı ise çocuklarının okulla adaptasyon sorunu. Deprem korkusu içerisinde olan çocuklar okula gitmekte sıkıntı yaşıyor. Yaşanan bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için onlara önerilerde bulunuyoruz” dedi.

“KORKUNUN İZLERİNİ SİLMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu deprem sonrası belediye olarak maddi ve manevi vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek;

“Özellikle deprem korkusunu küçük yaşlarda yaşayan çocuklarımızdan bu korkunun izlerini silmeye gayret gösteriyoruz. Uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarımızın da desteğiyle deprem sarsıntılarının unutulduğu günlere geri dönmeye çalışıyoruz” dedi.