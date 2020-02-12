En romantik Sevgililer Günü mesajları: 14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandı?

14 Şubat Sevgililer Günü bazı ülkelerde St. Valentine's Day (Aziz Valentine Günü) olarak anılıyor. Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nde insanlar sevgililerine hediyeler vererek mutlu etme yoluna gitse de kimi zaman sadece güzel bir mesaj yeterli oluyor. İşte aşk dolu Sevgililer Günü mesajları ve St. Valentine Day'in tarihçesi...

Avrupa’da kutlanmaya başlanan Sevgililer Günü (St. Valentine’s Day) günümüzde tüm dünyaya yayıldı. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Aziz Valentine Günü’nde sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Günümüzde de bu özel günde çiftlerin ilk tercihi aşk dolu Sevgililer Günü mesajları oluyor. Haberimizden bu özel gün hakkında merak ettiklerinizi ve en anlamlı Sevgililer Günü mesajlarını okuyabilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Katolik Ansiklopedisi'nde Aziz Valentine ismi geçse de 14 Şubat tarihine kayıtlı olan Aziz Valentine sayısı üç tane olduğu için hangisinde kaynaklandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Farklı tarihi dokümanlarda da bu özel günden bahsedilmemektedir. Fakat 14 Şubat günü 496 yılında Papa Gelasius tarafından Valentine onuruna kutlama günü olarak ilan edilmiştir.

1969 yılına kadar kilise takviminde bulunan 14 Şubat kutlamaları bu tarihte kilise takviminden çıkarılmıştır. Sevgililer Günü ile 14 Şubat bağlantısı ilk olarak 14. yy. da kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi.



Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Aziz Valentine ile Sevgililer Günü ilişkisinin 14. yy.da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!

Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek… Seni seviyorum!

Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler, insanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum… Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Aşkın tarifi yok bende, hoş geldin sevgilim kalbime. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Bir melek var içinde dünyanın en güzel insanısın. Sevgilim benim için hayatın anlamısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

Aşk her şeye değer, seni çok seviyorum sevmek suçsa eğer. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.