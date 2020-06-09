Yaprakları ve tohumları geleneksel Çin tıbbında sıklıkla kullanılan ve dünyada 150 milyon yıl öncesine kadar yaşadığı sanılan eski bir bitki grubunun tek hayatta kalan üyesi olarak tanımlanan ginkgo biloba nedir? Ginkgo biloba’nın sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

Kullanımı M.Ö. 2600'lü yıllara kadar uzanan ginkgo biloba, popüler bir takviyedir ve en çok satan bitkisel ilaçlardan biridir. Gingkonun sağlık yararlarının yüksek antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden geldiği düşünülmektedir. Peki, Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere genellikle hafıza bozuklukları için kullanılan ginkgo biloba nedir? Ginkgo bilobanın sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

GİNKGO BİLOBA NEDİR?

Ginkgo biloba veya baldırıkara ağacı olarak da bilinen, gingko ağacının yapraklarından elde edilen bitkisel bir takviyedir. Çok çeşitli kullanımlar için binlerce yıldır yetiştirilen Çin’e özgü bir ağaçtır. Eski bir bitki düzeninin hayatta kalan tek üyesi olduğu için bazen yaşayan fosil olarak adlandırılır. Yani günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır.

Ginkgo Biloba, yelpaze şeklinde yaprakları olan büyük bir ağaçtır. Çin, Japonya ve Kore dahil olmak üzere Asya’nın bitki örtüsünde olmasına rağmen, 1730’dan beri Avrupa’da, ABD’de ise 1784’ten beri yetiştirilmiştir. Ginkgo Biloba, dünyadaki en uzun yaşayan ağaç türlerinden biridir. Ginkgo Biloba ağaçları bin yıl kadar yaşayabilir. Çin’deki bazı ağaçların 2.500 yaşın üzerinde olduğu söyleniyor. Bitkinin kurutulmuş yaprakları çay yapmak için kullanılabilir. 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasının düştüğü yerden yalnızca 1-2 km uzaklıkta bulunan 6 adet gingko biloba ağacı patlamadan kurtulan tek canlı varlıklar olarak tarihe geçmiştir.

GİNKGO BİLOBA'NIN BAŞLICA FAYDALARI

– Alzheimer belirtilerini azaltır.

– Baş dönmesi, kulak çınlaması ve bunaltı belirtilerine iyi gelir.

– Belleği korur.

– Cinsel gücü artırır.

– Kaygı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

– Kan akışını düzenler, kan pıhtılarının oluşumunu engeller.

– Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

– Antioksidan özelliği sayesinde göz tansiyonu olarak bilinen glokomun ilerlemesini engeller.

– Enerji verir.

– Bağışıklık fonksiyonunu destekler.

– Uyku kalitesini artırır.

NOT: Ginkgo biloba, alerjik cilt reaksiyonları, ishal, sindirim sorunları, baş dönmesi, baş ağrısı, kas zayıflığı, bulantı ve kalp çarpıntısı gibi yan etkiler gösterebilir. Bu yüzden doktor tavsiyesi alınması tavsiye edilir.