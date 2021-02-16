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Güzellik kraliçesi insan kaçakçısı çıktı: 50 yıl hapisle karşı karşıya

Meksika'da 2018'de güzellik kraliçesi seçilen Laura Mojica Romero, insan kaçakçılığı soruşturmasında tutuklandı. Romero, suçlu bulunursa 50 yıl hapis cezası alabilir.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:24, 16/02/2021
Haberler Yaşam
Güzellik kraliçesi insan kaçakçısı çıktı: 50 yıl hapisle karşı karşıya

Meksika’da 2018’de Miss Oaxaca seçilerek Miss Mexico yarışmasına katılan güzellik kraliçesi Laura Mojica Romero, insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Ülkenin gündemine oturan 25 yaşındaki Romero, kaçakçılık çetesine üye olduğuna yönelik kuvvetli şüpheler bulunması üzerine cezaevine konuldu.

Huatusco şehrindeki hapishaneye gönderilen Romero’nun suçlu bulunduğu takdirde 50 yıl ceza alabileceği belirtiliyor. Romero’nun yanı sıra ikisi kadın olmak üzere çeteye üye olduğu öne sürülen yedi kişi daha soruşturma kapsamında tutuklandı.

Romero’nun polis tarafından yayınlanan fotoğrafı.

Soruşturma süresince iki ay tutuklu kalması beklenen Romero, 2018’deki yarışmada, “Kadınlara karşı şiddete sessiz kalmamalıyız. Sosyal kampanyalar ve eğitimlerle erkekleri bilinçlendirmeliyiz” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:14:19,