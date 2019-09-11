Hafta hafta bebeğin anne karnındaki gelişimi nasıl olur?

Hafta hafta bebeğin anne karnındaki gelişimi nasıl olur?

Hamileliğin başlangıcı aslında son adet döneminizin ilk günüdür. Buna 'adet yaşı' denir ve gebe kalmanın gerçekte ortaya çıkmasından yaklaşık iki hafta ileridedir. Bu nedenle hamileliliğin ilk 2 haftası bebeğin gelişimi için henüz bir şey ifade etmez. Peki, Hafta hafta bebeğin anne karnındaki gelişimi nasıl olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bebeğinizin küçük bir hücre kitlesinden tamamen gelişmiş bir bebeğe kadarki gelişimi şaşırtıcı ve harika bir süreçtir. Bebeğinizin doğumuna kadarki zaman aralığında nasıl bir süreçten geçtiğini merak ediyorsanız, haberimize bir göz atmanız yeterli… Hafta hafta bebeğin anne karnındaki gelişimi nasıl olur? İşte cevabı…

1. ay (1-4. haftalar)

Döllenmiş yumurta büyüdükçe, etrafında yavaş yavaş sıvı ile doldurulan su geçirmez bir kese oluşur. Buna amniyotik kese denir ve büyüyen embriyoyu hafifletmeye yardımcı olur. Plasenta da gelişir. Plasenta besinleri anneden bebeğe aktaran ve atıkları bebekten aktaran yuvarlak, yassı bir organdır.

İlkel bir yüz, gözler büyük koyu halkalarla oluşacaktır. Ağız, alt çene ve boğaz gelişiyor. Kan hücreleri şekilleniyor ve dolaşım başlayacak. Minik “kalp” tüpü dördüncü haftanın sonuna kadar dakikada 65 kez atar. İlk ayın sonunda, bebeğiniz yaklaşık 6 mm’dir yani bir pirinç tanesinden daha küçüktür!

2. ay (5-8. haftalar)

Bebeğinizin yüz özellikleri gelişmeye devam ediyor. Her bir kulak başın cildinin küçük bir katı şeklinde başlar. Sonunda kollara dönüşen minik tomurcuklar ve bacaklar oluşur. Parmaklar, ayak parmakları ve gözler de oluşuyor.

Nöral tüp (beyin, omurilik ve merkezi sinir sisteminin diğer sinir dokusu) şekillendirilmiştir. Sindirim sistemi ve duyu organları gelişmeye başlar. Kemik kıkırdak yerini almaya başlar.

Baş, bebeğin vücudunun geri kalanıyla orantılıdır.

İkinci ayın sonunda, bebeğiniz yaklaşık 25 mm uzunluğundadır ve yaklaşık 1 / 30’u ağırlığındadır.

Yaklaşık 6 haftada bebeğinizin kalp atışı genellikle tespit edilebilir. Sekizinci haftadan sonra bebeğinize embriyo yerine fetus adı verilir.

3. ay (9-12. haftalar)

Bebeğinizin kolları, elleri, parmakları, ayakları ve ayak parmakları tamamen oluşur. Bebeğiniz yumruklarını ve ağzını açıp kapatabilir. Tırnak ve ayak tırnakları gelişmeye başlıyor ve dış kulaklar oluşuyor. Dişlerin başlangıcı şekilleniyor. Bebeğinizin üreme organları da gelişir, ancak bebeğin cinsiyetini ultrasonda ayırt etmek zordur.

Üçüncü ayın sonunda bebeğiniz tamamen oluşur. Tüm organlar ve ekstremiteler var ve fonksiyonel olmak için olgunlaşmaya devam edecek. Dolaşım ve idrar sistemleri çalışıyor ve karaciğer safra üretiyor.

Üçüncü ayın sonunda bebeğiniz yaklaşık 4 santim uzunluğunda ve 31 gr ağırlığındadır.

Bebeğinizin en kritik gelişimi gerçekleştiğinden, düşük yapma ihtimaliniz üç ay sonra önemli ölçüde düşer.

4. ay (13-16. haftalar)

Bebeğinizin kalp atışı artık doppler’dan (normal ultrasona benzeyen bir tıbbi görüntüleme yöntemi) duyulabilir. Parmaklar ve ayak parmakları daha belirgindir. Göz kapakları, kaşlar, kirpikler, tırnaklar ve saçlar oluşur. Dişler ve kemikler yoğunlaşır. Bebeğiniz baş parmağını emebilir, esneyebilir, gerebilir ve ifade yapabilir.

Sinir sistemi çalışmaya başlıyor. Üreme organları ve genital organlar artık tamamen gelişmiştir ve bir erkek veya kız çocuğunuz varsa doktorunuz ultrasonda görebilir.

Dördüncü ayın sonunda bebeğiniz yaklaşık 14 santim uzunluğunda ve yaklaşık 150 gr ağırlığındadır.

5. ay (17-20. haftalar)

Bebeğinizin hareket ettiğini hissetmeye başlayabilirsiniz, çünkü kaslarını geliştiriyor ve egzersiz yapıyor. Bu ilk harekete “hızlandırma” denir.

Saç bebeğin kafasında büyümeye başlar. Bebeğinizin omuzları, sırtları ve tapınakları lanugo adı verilen yumuşak, ince bir saçla kaplıdır. Bu saç bebeğinizi hipotermiden korur ve genellikle bebeğin ilk yaşam haftasının sonunda dökülür.

Bebeğin cildi vernix caseosa denilen beyazımsı bir kaplama ile kaplanmıştır. Bu maddenin bebeğin cildini uzun süre amniyotik sıvıya maruz kalmaktan koruduğu düşünülmektedir. Bu kaplama doğumdan hemen önce dökülür.

Beşinci ayın sonunda, bebeğiniz yaklaşık 250 mm uzunluğunda ve 1/2 kilo ağırlığındadır.

6. ay (21-24. haftalar)

Bebeğinizin cildi kırmızımsı renkte, buruşuktur ve damarlar bebeğin yarı saydam cildinde görülebilir. Bebeğin el ve ayak parmakları görülebilir. Gözleri açılır ve ışığa tepki verebilirler.

Bebek nabzı harekete veya seslere cevap verir. Bebek hıçkırırsa sarsıntıyı fark edebilirsiniz.

Eğer bebeğiniz erken doğmuş ve yoğun bakımda ise; 23. haftadan sonra hayatta kalma şansı yüksektir.

Altıncı ayın sonunda, bebeğiniz yaklaşık 30 santim uzunluğunda ve yaklaşık 600-750 gr ağırlığındadır.

7. ay (25-28. haftalar)

Bebeğiniz olgunlaşmaya ve vücut yağ rezervlerini geliştirmeye devam eder. Bebeğinizin işitme duyusu tamamen gelişmiştir. Pozisyonunu sık sık değiştirir ve ses, acı ve ışık dahil olmak üzere uyaranlara yanıt verir. Amniyotik sıvı azalmaya başlar.

Yedinci ayın sonunda bebeğiniz yaklaşık 30-35 santim uzunluğunda ve 1-1.5 kg ağırlığındadır.

Erken doğmuşsa, bebeğinizin yedinci aydan sonra hayatta kalacağı muhtemeldir.

Ay 8 (29-32. haftalar)

Bebeğiniz olgunlaşmaya ve vücut yağ rezervlerini geliştirmeye devam edecektir. Bebeğinizin daha fazla tekme attığını fark edebilirsiniz. Bebeğin beyni şu anda hızla gelişiyor ve bebeğiniz görebilir ve duyabilir. Çoğu iç sistem iyi gelişmiştir, fakat akciğerler hala olgunlaşmamış olabilir.

Bebeğiniz yaklaşık 43 santim uzunluğunda ve 2 kilo ağırlığındadır.

9. ay (33-36. haftalar)

Bebeğiniz büyümeye ve olgunlaşmaya devam eder: akciğerler neredeyse tamamen gelişmiştir.

Bebeğinizin refleksleri gelişmiştir, böylece göz kırpabilir, gözlerini kapatabilir, başını çevirebilir, seslere, ışığa ve dokunmaya yanıt verebilir. Bebek dünyaya gelmeye hazırdır.

Bebeğinizin dar alan nedeniyle daha az hareket ettiğini fark edebilirsiniz. Bebeğinizin pozisyonu, doğum için kendisini hazırlamak üzere değişir. Bebek pelvisine düşer. Genellikle, bebeğin başı doğum kanalına doğru iner.

Bebeğiniz yaklaşık 47 cm uzunluğunda ve yaklaşık 3.1 kilo ağırlığındadır.

37-38-39. haftalar

Bebek doğmak için bekliyor. Verniks tabakasından ve lugano tüylerinden neredeyse tamamen kurtulur. Bebeğiniz 48 cm uzunluğunda ve yaklaşık 3.25 kg ağırlığındadır.