Hibiskus, ebegümecigiller familyasına ait tahmin edilen yaklaşık üç yüz türü bulunan bir bitkidir. Ilıman iklimleri seven hoş kokulu bitkinin tıbbi amaçlı olarak kullanılan türü Batı Afrika'ya özgü Hibiscus sabdariffa’dır. Hibiskus çayı da, hibiskus çiçeklerinin kuru yaprakları demlenerek yapılır. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan hibiskus, Hindistan’dan Meksika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetişmektedir. Peki, Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

Koyu kırmızı rengiyle nar çiçeği olarak da anılan hibiskus çayı, tadından dolayı ekşi çay olarak da bilinir. Hibiskus çayı, kan basıncını ve tansiyonu dengeler, kolesterolü düşürür, idrar söktürür, sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı ve şişkinliği de giderir. Şimdi, hibiskus çayının sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

Hibiskus çayının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Vücutta bulunan yüksek miktarlarda LDL (kötü) kolesterol, kan damarlarında ve kalp hastalıklarında kalıcı hasara yol açabilir.Hibiskus çayının besinsel özellikleri, kötü kolesterol seviyelerini azaltmada ve bu koşulları önlemede fayda sağlar.

* Araştırmalar, hibiskus çayının hipertansiyonu kontrol altında tutma yeteneğini kanıtlıyor. Diüretik ve antidepresan özelliklere sahip olduğu söylenen hibiskusun çiçekleri de etkili müshil ve karaciğer dostudur.

* Hibiskus çayı, karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengeler. Bu sayede zayıflamak isteyenlerin bu hedeflerine ulaşmasına yardım ederek kilo vermelerini kolaylaştırır.

* Hibiskus çayı, hipoglisemik ve hipolipidemik özellikleri sayesinde kan şekerinin düşürülmesine ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Hibiskus ayrıca hipertansiyondan muzdarip kişilerde kan basıncını düzenler.

* Hibiskus, anti-oksidan ve anti-tümör özelliklerine sahip zengin bir protokateşuik asit kaynağıdır. Yapılan bir çalışmaya göre; hibiskusun, programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) uyararak kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır.

* Hibiskus çayı regl ağrılarına da iyi gelir. Adet dönemindeki ağrılara ve kramplara karşı fayda sağlar. Hormonları dengeler.

* Hibiskus çayında bulunan zengin C vitamini içeriğinin yanı sıra anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri de soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan korunmanıza yardımcı olur. Hibiskus çayı ayrıca, ateşin neden olduğu rahatsızlıkları tedavi etmek için de kullanılabilir.

* İçeriğindeki flavonoidler, vitamin ve mineraller sayesinde antidepresan özelliği vardır. Bedeni ve zihni rahatlatır, sinir sistemini sakinleştirir.