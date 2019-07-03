Ihlamur, ortalama 25-50 metre uzunluğa ulaşabilen ağaçlarda yetişir. Kalsiyum açısından zengin bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda önemli bir A vitamini deposudur. Bazı hastalıklar için yararları vardır. Özellikle kışın bal ve limonla karıştırılan ıhlamur çayının sağlık açısından çok yararlı olduğuna inanılıyor. Peki, Ihlamurun faydaları nelerdir? Yazımızda ıhlamurun insan sağlığına olan faydalarından bazılarını tüm detayları ile okuyabilirsiniz...

Ihlamur veya Tilia cordata, kalp şeklinde yaprakları ve sarı çiçekleri olan bir ağaç türüdür. Ihlamur faydalı değerleri nedeniyle çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Şimdi, Ihlamurun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

IHLAMUR NEDİR?

Ihlamur ağaçları, Avrupa'ya özgü yaklaşık 80 türden oluşan ve kuzey ılıman bölgelerde bulunan Tiliaceae familyasına aittir. Bunlar, küçük yapraklı Avrupa ıhlamuru (tilia cordata) ve büyük yapraklı yaz ıhlamurudur (tilia platyphyllos). Bitki çayı ağacın çiçek, yaprak ve kabuğundan yapılır. Ihlamur ağaçları 30 metreye kadar büyüyebilir ve 1000 yıla kadar yaşayabilir. Kokulu, sarı ila beyaz çiçekler ilkbaharda açtıktan sonra toplanır, kurutulur ve dikkatlice korunur. Çiçekler, ıhlamur ağacının en değerli tıbbi bileşenleridir.

Ihlamur soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar için terlemeyi teşvik etmek, burun tıkanıklığını gidermek, boğaz tahrişini ve öksürüğü azaltmak için kullanılmıştır. Ihlamurun yatıştırıcı etkileri vardır ve kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Şimdi ıhlamurun sağlık yönünden faydalarına bir göz atalım…

IHLAMURUN FAYDALARI

Ihlamurun birçok sağlık yararından bazıları şunlardır:

Stresi hafifletir

Ihlamur çiçeği çayı gibi, ıhlamur yapraklarından elde edilen çayın da stresi azaltmada iyi olduğu düşünülmektedir. Kaygıları ortadan kaldırır. Sakinleştirici etkisi ile uyku kalitesini artırır.

Kronik hastalıkları önler

Birçok bitkisel ilaçta olduğu gibi, ıhlamurun antioksidan içeriği en iyi özelliklerinden biridir. Quercetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşikler, serbest radikal temizleyiciler olarak işlev görür, vücut sisteminden hücresel solunumun zararlı yan ürünlerini elimine eder ve kronik hastalıkları önleyerek genel sağlığınızı iyileştirir.

Kalp sağlığını destekler

Ihlamur çayı kan basıncını düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Arterlerde ve kan damarlarındaki iltihaplanmayı önleyebilir ve damar sertliği, kan pıhtısı, aritmi ve kalp krizi riskini azaltabilir. Ayrıca hipertansiyona iyi gelir. Ancak ıhlamur çayı içindeki bazı bileşiklerin kardiyotoksik yapısından dolayı, kalp hastalığı geçmişi olanların dikkatli tüketmesi önerilmektedir.

Öksürüğe iyi gelir

Ihlamur, soğuk algınlığı nedeniyle oluşan öksürük üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak sıcak tüketildiğinde, öksürüğe neden olan bakteri ve mikropları yok eder, ayrıca solunum yollarında öksürükten kaynaklanan tahrişi giderir. Öksürükten daha hızlı kurtulmamıza yardımcı olur.

Vücudun direncini artırır

Kan dolaşımını hızlandırır ve vücudun sıcak kalmasına yardımcı olur. Genel olarak hastalıklarla savaşmak için metabolizmayı güçlendirir.

Sindirim sistemini iyileştirir

Ihlamur çayı, mide rahatsızlığını ve bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antispazmodik özelliklere sahiptir.

İltihap gidericidir

Ihlamur çayında bulunan iltihap giderici antioksidanlar solunum yolu iltihapları, kas ağrıları ve spazmları, eklem ve baş ağrıları (migren dahil), artrit, gut ve zayıf kan dolaşımının neden olduğu yaralar dahil olmak üzere çeşitli iltihaplanma durumlarının tedavisine yardımcı olabilir.

Cilt için mükemmel

Kronik hastalıkları önlemek için yararlı etkilerinin yanı sıra, ıhlamur yapraklarında bulunan antioksidan cilt için çok faydalıdır. Kaşıntı gibi cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olabilirler. Ayrıca, yaşlanmayı yavaşlatarak cildin genç kalmasını sağlar. Ayrıca güneşe maruz kalma ve yaşlanma nedeniyle oluşan kırışıklıkları ve çilleri önleyebilir. Ek olarak, ıhlamur yapraklarının topikal kullanımı da selüliti etkili şekilde tedavi edebilir.