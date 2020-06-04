Jennifer Aniston, corona virüsü ile mücadele kapsamında çıplak portresini açık artırmaya çıkardı

Yayınlandığı dönem Friends dizisi ile gönüllere taht kuran Jennifer Aniston, 1995 yılında fotoğrafçı Mark Seliger tarafından çekilen çıplak portresini, corona virüsü ile mücadele kapsamında açık artırmaya çıkardı… Hollywood yıldızı Aniston, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie’s ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Covid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı” diye yazan Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz corona virüs testi ve tedavisi için kullanıcağını belirtti.