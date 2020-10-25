Kadın kaptan olmamı Atatürk’e borçluyum

Nildeniz Sütçü Şen, Türkiye’nin ilk kadın kılavuz kaptanı. Şen, “Benim şu an bir kadın olarak bu işi yapıyor olmam Cumhuriyet’in eseridir” dedi.

Denizciliğe tutkuyla bağlı olan Nildeniz Sütçü Şen, 1981'de Balıkesir'in sahil kasabası Erdek'te doğup büyüdü. Memur olan babasının da en büyük tutkusu denize açılmaktı. Hafta sonları baba kız mutlaka kayıkla balığa çıkardı. Şen'in hayalinde denizcilik okumak vardı. 1999'da ilk kez kız öğrencilere de 10 kişilik kontenjan açan İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nü kazandı. 2004'te bölümden mezun olan iki kız öğrenciden biriydi. Üniversite eğitimi sırasında gemilerde staja başladı. İlk uzak yolculuğunu stajı sırasında 7 ay süren Hindistan'a yaptı.

İlk denizcilik ehliyetini ise 4. Kaptan olarak aldı. Bundan sonrasını Şen şu sözlerle anlatıyor: “2 yıl çalıştıktan sonra sınavlara girip 2. Kaptan oldum. Ardından kaptan ehliyetini aldım. Denizcilik ifadesiyle ‘Süvari' olarak açık denizlerdeki ilk yolculuğumu 10 bin tonluk bir tankerle yaptım. Son 2 yıldır İzmit Körfezi'ndeki tüm limanlarda gemilere kılavuzluk yapan kaptanlardan biriyim. Kılavuz kaptan gemilerin özellikle manevrası tehlikeli olan alanlarda manevrada ona yardım eden kişiye deniliyor. Türkiye'de kaptan olmadan kılavuz olamıyorsun. Mesleğin en sonu bu.” Bir vardiyada yaklaşık 17 kadar gemiye tırmanıp manevra için kılavuzluk ettiğini söyleyen Nildeniz Sütçü Şen “5 gün gece gündüz çalışıp 10 gün izin yapıyoruz. Benim şu an bir kadın olarak bu işi yapıyor olmam Cumhuriyet'in eseridir” dedi.

‘Başaramazsın” bile dediler

Nildeniz Sütçü Şen, zaman zaman iş hayatında çoğu kadın gibi ön yargılarla baş etmek zorunda kaldığını söyledi. Şen, “İşin içine girdikten sonra kadın olduğumuz için bize her zaman ilk önce “yapamazsın, başaramazsın” diyorlar. Oysa severek yaptığınızda her zorluk aşılıyor” dedi.