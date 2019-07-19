Kanadalılar Türkiye’nin göz bebeğinde katliam yaptı: 195 bin ağaç kesildi

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili başta TEMA Vakfı olmak üzere birçok STK harekete geçerken, CHP'li 26 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

Mehmet ANDAÇ / ÇANAKKALE

Kanadalı Alamos Gold şirketine bağlı Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın Madeni Projesi, Mart 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme iznini aldı. Projenin ilk aşamaları proje alanındaki ormanların ve diğer bitki örtüsünün ortadan kaldırılması ve 45 bin 650 ağacın kesilmesi olarak planlanmıştı. TEMA'nın uydu görüntüleri üzerinde yaptığı incelemeler sonucu maden sahası ve yol bağlantıları için yaklaşık 195 bin adet ağacın kesildiği ortaya çıktı.



SADECE TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 7 BİTKİ TÜRÜ YOK OLACAK

Konu ile ilgili harekete geçen TEMA Vakfı, internet üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Çanakakkale Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın harekete geçmesi çağrısında bulunan TEMA Vakfı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Kaz Dağları'nın kuzey yamacında, meşe, çam ormanları ile birlikte dünyada sadece Türkiye'de yaşayan 7 bitki türünün yaşam alanı üzerine kurulması planlanan maden projesi hayata geçtiğinde 20 bin ton siyanür kullanacak ve siyanürle birlikte arsenik gibi birçok ağır metal ortaya çıkacak. Bütün bir kentin tek su kaynağı, Kaz Dağları'nın dereleri, yer altı suları, tarım alanları kirlilik; ormanları ve nadir bitkileri ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.”

CHP ‘ARAŞTIRILSIN’ DEDİ, AKP VE MHP REDDETTİ

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve 25 CHP milletvekilinin imzası ile gündeme taşınan, maden şirketleri eli ile yaşanan ağaç ve doğa katliamının araştırılması için komisyon kurulmasını içeren araştırma önergesi Meclis Genel Kurulunda görüşüldü. Yapılan oylama sonrası önerge, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.



“YÜZDE 4'Ü DEVLETE KALACAK”

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, konuyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; “Vicdanlarınız kabul ediyorsa söyleyecek hiçbir sözüm yok. Firma ali cengiz oyunları yaparak işletme ruhsatı almış ve daha ÇED raporuyla ilgili süreç tamamlanmadan mülki idarenin gözetim ve denetiminde 196 bin ağacı katletmiştir. Kanadalı firma için alternatif bir maliyet yok. Alamos Gold buradan 2 bin 400 ton altın çıkaracak, bunun sadece yüzde 4’ünü devlete bırakacak, kalan altını alıp gidecek ve bir kentin tek içme suyu havzası ile tarım alanlarını zehirleyecek, havasını kirletecek” ifadelerini kullandı.