Kurtlar Vadisi’nin ‘Tuncay’ı Osman Wöber hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Osman Wöber'in hayatını kaybetti açıklandı. Acı haberi oyuncu Zafer Algöz duyurdu.

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Kurtlar Vadisi’nde ‘Deve Tuncay’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Osman Wöber’den hayranları üzecek haber geldi. Usta oyuncunun kalp krizinden hayatını kaybettiği açıklandı.

ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, yaptığı açıklamada “Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

1960 Ankara doğumlu olan ve baba tarafından Avusturyalı olan Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı.

Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya’nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.

2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009’a kadar sürdürdü.

Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur’un yazdığı oyun olan Kamyon’un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.