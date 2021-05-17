Mersin’de karaya vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

13 Mayıs’ta Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince fark edilen ve Kushimoto Sokağı karşısında sahile vuran dev balina, kumsaldan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’ne götürüldü.

“BU ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM”

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın ‘fin’ türü bir balina olduğunu söyledi. Ayas, “Tabii bu türün daha küçük bir bireyi ölü olarak karaya vurdu. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü nesli tükenmek üzere olan bir hayvanın, genç bir bireyinin ölmesi bizleri üzdü. Tek tesellimiz bu balığın kemiklerinin müzede sergilenerek, bir eğitim materyaline dönüştürülmesi olacaktır” dedi.

Balıkla ilgili ön nekropsi sonuçlarının çıktığını ifade eden Ayas, “Sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildi. Yine iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı bölgelerin olduğu görüldü. Büyük bir gemi ile balığın çarpışması sonucunda bu büyüklükte bir yaralanmanın meydana geldiği, bu yaralanmaya bağlı olarak ölümün gerçekleştiğini değerlendirdik” diye konuştu.

“EN AZ 10 GÜN DENİZDE KALMIŞ”

Balığın ölü olarak en az 10 gün denizde kaldığının altını çizen Ayas, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaptığımız boy ölçümünde 13.5 metre boyunda olduğunu belirledik. Tabii burada insanlar da korkmamalı. Çünkü bu tür balıklar süzerek beslenen canlılardır. Bunlar insan için bir tehdit değildir. Zaten bunlar kıyıda bulunmaz. İnsanların denizi kullandığı alanlarda bu balıkları görmeyiz. Bu balıklar Doğu Akdeniz’in orta kısımlarını kullanırlar. İnsan etkileşimleri neredeyse sıfırdır. Sadece bazen balıkçılar tarafından görülebilir.

“Bunun dışında fin balinaları tehlikesizdir. Tabii bu kadar kıyaya gelmesi için bazı düşüncelerimiz var. Özellikle bu pandemi zamanında gemi ticaretinin, balıkçılık faaliyetlerinin azalmasından kaynaklı olarak biraz daha kıyıya yanaşmış olabilirler. Zaten gemi yollarında olduklarından bu çarpışma meydana gelmiş diye düşünüyoruz.”

“Yapılan incelemelerden sonra balığı MEÜ Yenişehir Kampüsü’nde ölü hayvanları koyduğumuz yere gömdük.1 yıl çürümesini bekleyeceğiz. Çürüdükten sonra bu kemiklerini çıkartacağız. Kemikleri birleştirilecek ve müze materyaline dönüştürülerek öğrencilerin, Mersin halkının hem eğitim hem de ziyaretlerine açılacak.” (İHA)

