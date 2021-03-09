Meslektaşlarından Rasim Öztekin mesajları: Tiyatro seni çok özleyecek

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin’in vefat haberi üzerine usta sanatçının meslektaşları ve rol arkadaşları üzüntülerini paylaştı. Geçtiğimiz Eylül ayında kavuğu Şevket Çoruh’a sağlık sorunları nedeniyle teslim eden Öztekin’in törende yaptığı konuşması da sıkça paylaşıldı.

Usta sanatçının vefatıyla ilgili paylaşılan mesajlar şu şekilde:

Demet Akbağ: Çok canım yanıyor… #rasimöztekin Ne çok sevinç ,ne çok anı, ne çok hüzün… Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm…

Cem Yılmaz: Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Şevket Çoruh: Ustamızı kaybettik. Çok üzgünüm.

Orhan Aydın: Seni kaybetmek büyük kahır canım kardeşim… Toprağına kır çiçekleri tohumları serpeceğim.

Selçuk Yöntem: Sevgili Rasim ruhun mutlu olsun. Nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek.

Hülya Koçyiğit: Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Birkaç ay önce Film Gibi Hayatlar’da ağırlamak nasip oldu Sevgili Rasim Öztekin’i… Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosunda Geleneksel Kavuk’a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik… Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu… Hiç unutmuyorum.

Can Yılmaz: Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk.

Şoray Uzun: Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin’i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik.

Yılmaz Erdoğan: Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi'yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.

Mert Fırat: Oynadığı her rolu kendine yakıştıran, karakterin sözünü kendi sözü yapan canım usta bir tek ölümü kendine yakıştıramadın. Gözümüz yaşlı kalbimiz yaptıklarınla dolu, naif gülüşünü ve bir de külliyatı miras bıraktın bize… #RasimÖztekin Mekanın cennet olsun…

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bağışçısı, geleneksel Türk Tiyatrosu ustalarının kavuğunu devralmış ve taşımış oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

“USTALARIM BENİM KONSERVATUVARLARIM”

Usta oyuncu Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy’dan aldığı geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğu, sağlık sorunları nedeniyle kısa sürede oyuncu Şevket Çoruh’a devretmişti.

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan kavuk devir teslim töreninde yaptığı konuşmayla Öztekin, kavuğun önemini şöyle anlatmıştı:

* Kavuğun önemi başka. Bu yılın en komiği, en iyi oyuncusu değil. Bir usta-çırak ilişkisi. Bir liyakat ilişkisi. Bugün Türkiye’de liyakat olayı tamamen unutuldu.

* Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk. Ustalar benim konservatuvarlarımdır… Müjdat Gezen konservatuvarı, Haldun hocamın konservatuvarı, Mustafa Alabora’nın konservatuvarı… Hepsi benim konservatuvarlarım.

“Bana birebir sahnede emeği geçen konservatuarlarım var. Onların çoğu şimdi beni yukarıdan seyrediyorlar” diyen Öztekin, merhum ustaları Erol Günaydın, Münir Özkul, Tuncel Kurtiz, Savaş Dinçel’i anmış, şunları söylemişti:

* Onların hepsinden eğitimi görerek, yaşayarak aldım. Aldığım en önemli eğitim kuliste aldığım eğitimdir. Orada sanatçı duruşunu belirler ustalarına baka baka.

* Orada sanatçı saygıyı öğrenir. Ben ustamdan (Ferhan Şensoy) kuliste nasıl davranılması gerektiğini öğrendim. Erol Günaydın, Münir Özkul odaya girdiğinde her seferinde ayağa kalkarak bekledi.

* Onlar oturana kadar oturmadı. Ben ustalardan kulisi öğrendim. Kulis terbiyesi, sahne üstündeki davranışından çok daha önemli. Hayata bakışını, nasıl davrandığını belirliyor.

Öztekin, kavuk devir teslim töreninin bilet gelirlerinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Rasim Öztekin hayatını kaybetti