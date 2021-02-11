Sevgililer Günü’nde çiçekler Antalya’dan

Türkiye genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya’da Sevgililer Günü'ne az bir zaman kala mesailer hızlandı. Seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekleri toplayıp sevgililer için hazırladı.

“70 MİLYON DALLIK BİR SEVKİYAT YAPTIK”

Antalya'da 5 dekarlık alanda ihracata giden karanfil üretimi yapıldığını söyleyen Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz; “Bu yıl 70 milyon dallık bir sevkiyat yaptık sektör olarak. Bununda parasal değeri 7 milyon dolar civarında. Geçen yıl 60 milyon dal sevkiyatımız olmuş, 6 milyon dolar civarında da bir gelir sağlanmıştı. 22 ülkeye çiçek gönderdik. Sektörde bu olumsuz şartlara rağmen en azında çark dönüyor. Genel olarak orta düzeyde gidiyoruz. Pandemi döneminde sektör olarak geçen yılki ihracat rakamımızı yakaladık. İlk iki ay çok kötüydü, sonraki 4 ay çok iyi geçti şu anda orta düzeyde. Baştaki 2 ay gibi gitseydi sektör bitme noktasına gelecekti” dedi.

“AĞIRLIK KARANFİL ÜRETİMİNDE”

Gül üretiminin ancak iç pazarın ihtiyacını karşılayabildiğini dile getiren Yılmaz; “Gül üretiminde ihracatımız yok. Hatta tam terci gül ithalatımız var. Çünkü gül için ülkemiz uygun iklim koşullarına sahip değil. Kolombiya ve Ekvator gibi ülkelerle rekabet edemiyoruz. Fakat iç pazarda gül üreticileri mutlu şu anda. Bu yıl talepler oldukça iyi. Şu an sevkiyatlar yapılıyor. Ülke genelinde toplam bin dönüm gül üretimi var. Sevgililer günü için iç ve dış pazara ağırlıkta karanfil sevkiyatımız var. Karanfil dışında da ürünlerimiz var ama onlar yüzde 5 bile değildir.