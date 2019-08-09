Son dakika… Kaz Dağları’ndaki çadırlı ‘gece nöbeti’ sona erdi…

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı 26 Temmuz'da ‘Su ve Vicdan Nöbeti' başlatılmıştı. Nöbet komitesi, mücadelenin 15'inci gününde kamp alanındaki çadırla konaklama faaliyetlerinin artık yapılmayacağını açıkladı. Maden şantiyesinin önünde gerçekleştirilen açıklamada konaklamanın Çanakkale şehir merkezinde sürdürüleceği belirtilerek şu ifadeler yer verildi:

“İlk günkü kararlılıkla, su ve vicdan nöbetimiz devam etmektedir. Gelinen noktada Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar su ve vicdan nöbetimize ve bölgede konaklamak üzere katılım göstermektedirler. Mevcut alanın fiziki koşulları bu kadar büyük bir talebi karşılayamayacak durumdadır. Bu yetersiz fiziki koşullarda yangın riski artmış, konaklayan insanların can ve mal güvenliği korayacak sınırı aşılmıştır. Bu nedenle şehir merkezi ile Kirazlı Balaban'da iki ayrı koordinasyon merkezi oluşturulacaktır. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen destekçileri katliam alanına ziyaretleri koordinasayon kurulu aracılığı ile devam edecektir. Koordinasyon merkezlerinde bölgeye yönelik etkinliklere devam edilecektir. Kirazlı Balaban mevkiindeki su ve vicdan nöbeti alanında çadırlı konaklama yapılmayacaktır.”