“Spor değil katliam!”

Türkiye'nin birçok ilinde yaban hayatını koruma mücadelesi verenler tarafından engellenmeye çalışılan avcılar, Bilecik'te öldürdükleri domuzla gurur fotoğrafı çektirdi.

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Bilecikli avcılar, yaklaşık 160 kilo ağırlığında bir domuz avladı.

Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü üyesi avcılar, hafta sonundan ilçeye bağlı Gaziler, Beşevler, Oğulpasa ve Ahiler köylülerine bir av organizasyonu düzenledi.

Avcılar gün boyu yedi domuz vurdu. Çerkeşli Köyü mevkiinde vurulan 160 kiloluk dev domuzun cansız bedeni üzerinde bir de hatıra fotoğrafı çektiler.

Domuzu vuran Okay Şahin “kahramanlık” hikayesini şöyle anlattı:

“Köpekler iyi bir azılı domuz kaldırdı. Domuzları karşı tarafta gördük, ama kameraya sokamayınca atamadık. Sonra Taşkın arkadaşımla domuzu gördük ve vurduk. Azılı bir domuz olması bizi sevindirdi. Vuran, vuramayan tüm dostları ayrıca kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Domuzların bir kısmı ava çıkan köpeklere yedirildi, kalanlar ise doğada bırakıldı.

“YAPILAN KATLİAM SPOR DEĞİL”

Son olarak geçtiğimiz ay Tunceli’de hayvanseverler ve STK’lar, domuz avı yapmak için yurt içi ve dışından ile gelen avcıları protesto etmişti. Doğa Aktivisti Haydar Çetinkaya, “Biz her canlının yaşamının kutsal olduğuna inanıyoruz. İster domuz olsun ister başka bir canlı. Yapılan katliamdır, spor değil” diyerek tepkileri dile getirmişti.

Tunceli Milletvekili Alican Ünlü, Tunceli’de yaban domuzları için av izni verilmesini TBMM gündemine taşımış, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları sormuştu:

“Bakanlığınız, spor ve av turizmi adı altında canlıların öldürülmesini sadece bir gelir kalemi olarak mı görmektedir? Bu gelir hangi amaçlar için kullanılmaktadır? Av turizmi kapsamında yılda kaç yabani hayvan öldürülmektedir.”

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