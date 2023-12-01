Tarihi hat tekrar su altında kaldı

Büyükçekmece Gölü'nde kuraklık kaynaklı, su seviyesinin düşmesiyle bir kısmı ortaya çıkan tarihi Çakmak Hattı, gölün yükselmesiyle tekrar su altında kaldı.

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İstanbul’da Kasım ayının son günleri itibarıyla etkili olan yağışlar, son dönemde yaşanan kuraklık sebebiyle doluluk oranları düşen barajlardaki su seviyelerini yükseltti.

İSKİ verilerine göre 11 Kasım gününde en düşük ortalama doluluk oranı yaşanmış, bu ortalama yüzde 16.18 olarak ölçülmüştü.

1 Aralık 2023 itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 33.02’e ulaştı. Oranın, son iki günde yüzde 7.39 artması ise dikkat çekti.

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ’NDE ORTAYA ÇIKAN ÇAKMAK HATTI TEKRAR SU ALTINDA KALDI

Yağışlı havalar; kuraklıktan etkilenen göl ve derelerin su seviyesinde de artış yarattı. Kuraklıktan yoğun şekilde etkilenen ve büyük bir kısmı buharlaşan Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesinin de yükseldiği görüldü.

İkinci Dünya Savaşı döneminde olası bir saldırıya karşı savunma amacıyla inşa edilen ve kuraklık sebebiyle buharlaşan suyun altından daha önce bir kısmı ortaya çıkan tarihi Çakmak Hattı’nın da yükselen su seviyesiyle, tekrar göl suyunun altında kaldığı gözlemlendi.

İSKİ doluluk oranı Kasım ayının başında yüzde 3.76’ya kadar düşen baraj gölünden su alımına ara verildiğini açıklamıştı; gölün ortalama doluluk seviyesi de yüzde 16.07’e yükseldi. İSKİ su alımına tekrar başlandığı bilgisini verdi.

ALİBEYKÖY BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE 15.26’DAN YÜZDE 38.59’A YÜKSELDİ

Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı, 11 Kasım’da yüzde 15.26’ya kadar gerilemişti. 1 Aralık itibarıyla barajdaki doluluk oranı yüzde 38.59 olarak ölçüldü.

Baraj çevresindeki Cebeci Köyü’nde yaşayanlar da suyun son zamanda kayda değer bir şekilde yükseldiğini ifade etti.

“SON YAĞIŞLARIN BÜYÜK FAYDASI OLDU”

Cebeci Köyü’nde yaşayan Ercan Balıkçı, “Son yağışlarla sular yükselmeye başladı. Alibey Barajı’nda su ilerideydi, burnu geçmişti. Son yağışların çok büyük faydası oldu baraja, sular şimdi Güzelce Kemeri’ne kadar yaklaştı, gözle fark edilebiliyor” dedi.