Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, hayatını kaybetti. 69 yaşındaki usta oyuncunun acı haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, “Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu. 1976’dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Nusret Çetinel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Hikmet) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der'a (Şeyh Ahmet) (Sinema Filmi)

2018 – İstanbullu Gelin (Kuyumcu) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Yunus Ağa) (TV Dizisi)

2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Rafadan Tayfa (TV Dizisi)

2015 – Küçük Prens (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Git Başımdan (Reyhan'ın Babası) (Sinema Filmi)

2014 – Patron Mutlu Son İstiyor (İzzet) (Sinema Filmi)

2014 – Düşler ve Umutlar (TV Dizisi)

2012 – Cehennem Melekleri 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Kazım) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Ekrem Bircan) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Muhteşem) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Lala Kasım Paşa) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (TV Dizisi)

2011 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (Reşit Ağa) (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Namık Baba) (TV Dizisi)

2010 – Hür Adam (Mahkeme Reisi) (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 – İyilik Kervanı (Okul Müdürü) (TV Dizisi)

2008-2014 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2008 – Son Ağa (Erdal) (TV Dizisi)

2008 – Bizim Evin Halleri (Şadan) (TV Dizisi)

2007 – Çılgın Motorcular (Peter Fonda Seslendirmesi) Sinema Filmi)

2007 – Nazlı Yarim (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Komise Asım) (TV Dizisi)

2006 – Yeşeren Düşler (Haşmet) (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Mithat) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (Hamdi) (TV Dizisi)

2002 – Yıldız Savaşları: Bölüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Şadan Ulusoy) (TV Dizisi)

1998 – Eyvah Babam (Savcı) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1993 – Cezalandırıcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 – Jetgiller (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Tanrının Zırhı (Ken Boyle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Police Story (Bill Tung Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Polis Akademisi (Donovan Scott Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1976 – Pembe Panterin Dönüşü (Peter Arne Seslendirmesi) (Sinema Filmi)