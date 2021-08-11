Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

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Usta oyuncu Sabina Toziya’dan üzen haber geldi. Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu 75 yaşında hayatını kaybetti.

Toziya’nın acı haberini sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.

Özdener “Çok kıymetli Sabina Toziya’yı, Rahmeti Rahman’a uğurladık. Allah’tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp’te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija’dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya’da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye’de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır. DHA