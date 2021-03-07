Vahşi çöplükten hem elektrik hem çiçek üretiliyor

ÇEVREYE duyarlı projelere büyük önem veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'in uzun yıllardır yarayan kanası olan Seyitgazi yolu üzerindeki Vahşi çöplükte hizmete sunduğu Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi ile Eskişehir'in çöplerinden elektrik enerjisi üretiyor. Tam kapasite ile çalıştığında 95 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan tesis, 2020 yılı içerisinde 300 bin tona yakın çöpü dönüştürerek 70 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdi. 2018'de hayata geçirilen tesiste oluşan atık ısıyı da oluşturduğu serada kullanan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'i rengarenk süsleyen çiçeklerin bir bölümünü de bu tesiste üretiyor.

ÇÖPLÜK, ŞEHRİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİSİYDİ

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e böyle bir tesisi kazandırmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bu tesis, hem çevrenin korunması ve geliştirilmesi hem de enerji ihtiyacımızın doğaya zarar vermeden karşılanmasını sağlıyor. 1990'lı yıllarda şehrin en büyük sorunlarından biri olan şehir çöplüğü, hayata geçirilen Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi sayesinde son teknoloji ile elektrik enerjisi üreten bir yer haline geldi” dedi. Vahşi çöplükte daha önce çalıştırılan iş makinaları ve personel kadrolarına, belediyenin yılda 5 Milyon TL ödediğini ifade eden Başkan Büyükerşen, “Şimdi bu miktar da belediyemiz bütçesinde tasarruf edilmiş oluyor. İsi dumanı yok. Çevreye hiçbir zararı yok. Bilhassa çevre temizliğine önemli katkı sağlıyoruz” dedi.

Çevre projelerine devam edeceğiz

Enerji ve çevre dostu projelere devam edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükerşen, “Ülkemizin enerji ihtiyacı, doğaya ve insana zarar veren kömürlü termik santraller ile değil, bu gibi akılcı projeler ile de karşılanabilir. Tesisimizde sadece enerji üretmekle de kalmıyor, tesisin ortaya çıkardığı atık ısıyı da değerlendirerek kurduğumuz serada bitki üretimi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.