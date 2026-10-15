“Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Alpay Nazikoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı, jübilesini özel bir konserle yapmayı istiyordu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Alpay'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Öte yandan sanatçının yıllar önce verdiği bir röportajda anlattığı pişmanlıkları da yeniden gündeme geldi.

JÜBİLE KONSERİ HAYALİ YARIM KALDI

Sabah'ta yer alan bilgiye göre; Alpay, müzik kariyerine bir konserle veda etmek istiyordu. Menajeri Halil Kara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, veda konseri için hazırlıklara başlanmış, sanatçılarla ve sunucularla görüşmeler yapılmıştı. Ancak Alpay'ın rahatsızlığı nedeniyle konser ertelenmek zorunda kaldı.

Usta sanatçının hayalini gerçekleştiremeden hayatını kaybetmesi, sevenleri için de buruk bir veda oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alpay Nazikoğlu'nun vefatının ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türk pop müziğinin usta sanatçısı Alpay Nazikoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

“FUTBOLU BIRAKTIĞIMA PİŞMANIM”

Alpay'ın daha önce Günaydın gazetesine verdiği bir röportajda anlattığı pişmanlıkları da yeniden gündeme geldi. Hukuk eğitimi almasına rağmen avukatlık yapmamasından pişmanlık duymadığını söyleyen sanatçı, asıl üzüntüsünün futbolu bırakmak olduğunu dile getirmişti.

Alpay, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hukuk okudum ama avukatlık yapmadım. Ondan pişmanlık duymadım. Ama futbolu bıraktığıma pişmanım, çok yetenekliydim. Millî takıma almak istediler beni. Keşke bırakmasaydım, eşeklik etmişim.”

ALPAY'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan sanatçının ailesi de cenaze programına ilişkin bir paylaşım yaptı. Zeynep Nazikoğlu'nun yayımladığı başsağlığı ilanında Alpay'ın ailesi ve yakınları anılarak cenaze töreninin ayrıntıları duyuruldu.

İlanda, “Daime ve Turhan Nazikoğlu'nun oğlu, Fahire ve Aziz Çankırılı'nın damadı, Neşe Çankırılı'nın en yakın arkadaşı ve ‘eniştesi’ Alpay Nazikoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Paylaşıma göre Alpay Nazikoğlu'nun cenazesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

İlanda sanatçının eşi Bilge Nazikoğlu ile çocukları Tuluğ Nazikoğlu ve Zeynep Nazikoğlu'nun isimleri de yer aldı.