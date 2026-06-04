Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Can Polat'ın ardından ailesinin acısı büyüyor. Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda koruması olduğu belirtilen Can Polat'ın vefatının ardından kızı Damla Polat'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın ardından ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Acı haberin duyulmasının ardından Can Polat'ın hayatı ve ailesiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu.

Can Polat'ın kızı Damla Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasıyla daha önce çekilmiş bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Duygusal paylaşımına Cem Adrian'ın "Kül" şarkısını ekleyen Damla Polat, fotoğrafın üzerine sadece "Babam..." notunu yazdı.





Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını da duygulandırdı. Takipçileri ve yakın çevresi Damla Polat'a başsağlığı mesajları gönderirken, paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Damla Polat, babası Can Polat'ın cenaze programına ilişkin bilgileri de sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan duyuruya göre Can Polat, Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Yaşanan acı olayın ardından soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.