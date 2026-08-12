Lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cansever’in özel hayatıyla ilgili büyük sır ortaya çıktı. Kuzey Makedonya’da son yolculuğuna uğurlanacak olan sanatçının, yıllar önce Almanya’da yaşadığı bir aşkın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve bu olayın özel hayatında derin bir iz bıraktığı öğrenildi.

ALMANYA’DA BAŞLAYAN AŞK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Cansever’in yıllar önce Almanya’da yaşadığı ilişkinin yaklaşık iki yıl sürdüğü belirtildi. Sanatçının, hayatındaki kişiye büyük bir güven duyduğu ve bu ilişkiyi ciddi bir birliktelik olarak gördüğü aktarıldı.

Ancak Cansever, iki yılın sonunda hayatındaki kişiyle ilgili kendisini sarsan bir gerçekle karşılaştı.

GÜVENDİĞİ ADAMIN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

2024 yılında Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Cansever, iki yıl boyunca birlikte olduğu kişinin aslında evli olduğunu öğrendiğini anlatmıştı.

Hayatını paylaştığı ve güvendiği kişinin kendisinden bu gerçeği saklaması, sanatçı için büyük bir yıkım oldu. Cansever şu sözlerle anlatmıştı:



''Birini seviyordum, hatta evlenecektim. Almanya'da tanıdım. Evli çıkınca ben de soğudum.''

BİR DAHA EVLENMEDİ

Yaşadığı bu olayın ardından Cansever, hayatına başka birini almamayı ve aşka küsmeyi tercih ettiğini ifade etmişti.



Hiç evlenmeyen sanatçı, yaşamının geri kalanında yalnızlığı seçti. Milyonların acılarına şarkılarıyla tercüman olan Cansever’in kendi hayatındaki en büyük kırgınlığı ise yıllarca içinde taşımış.



Cansever bu sözlerle duygulandırmıştı:



''Aşka meşke her şeye küstüm. Almanya'da tanıştım ama Türk'tü... Adam da sanatçı, gece aleminde sevilen bir sesti. 2 sene sürdü. ''

SAHNELERDEKİ HÜZÜNLÜ SESİNİN ARDINDAKİ HİKÂYE

Cansever’in özellikle hüzünlü şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesi bulunuyordu.

Hayatı boyunca aşk, ayrılık ve acı üzerine şarkılar söyleyen sanatçının özel hayatında yaşadığı bu büyük kırgınlığın, yıllar boyunca taşıdığı yalnızlığın önemli nedenlerinden biri olduğu aktarıldı.

Cansever, lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı, 12 Ağustos’ta memleketi Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.