Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Akaş’ın vefatını Can Yayınları duyurdu.

Yayınevinin yaptığı açıklamada, “Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Cem Akaş’ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra edebiyat dünyasında da üzüntüyle karşılandı.

Akaş’ın vefatından kısa süre önce, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Genç Can Akaş’ın ölüm haberi geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansımıştı.

Cem Akaş kimdir?

Mehmet Cem Akaş, Türk yazar, çevirmen ve editördür. 10 Mart 1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde doğan Akaş, 1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi ve İzmit'e yerleşti. Robert Kolej'deki eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından siyaset bilimine yönelen Akaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans çalışmalarını New York'taki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı alanında sürdürdü. Doktora eğitimini ise 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamladı.

Cem Akaş hangi kitapları yazdı?

Cem Akaş'ın edebiyat yolculuğu 1980'li yılların sonunda başladı. İlk öyküsü Gerçeğin Öte Yanında, 1987 yılında Gergedan dergisinde yayımlandı. Öykü, roman ve deneme türlerinde eserler veren yazar, farklı anlatım biçimleri ve edebî çalışmalarıyla tanındı.

Akaş'ın öne çıkan eserleri arasında 7, Gizli Hava Müzesi, Olgunluk Çağı Üçlemesi, 19, Y, Zamanın En Kısa Hali, Son Kişot ve Ofelya yer alıyor.

Cem Akaş'ın yayıncılık kariyeri

Yazarlığının yanı sıra yayıncılık alanında da uzun yıllardır görev yapan Cem Akaş, 1990'lı yıllarda Yapı Kredi Yayınları'nda editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. Ayrıca Cogito, kitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerinin yönetiminde görev aldı.

Akaş, edebiyat çalışmalarını televizyon ve akademi alanlarına da taşıdı. Enis Batur'la birlikte Okudukça adlı televizyon programını hazırlayıp sundu, Sabancı Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık dersleri verdi.

2018 yılından itibaren Can Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini üstlenen Cem Akaş, yazarlık ve çevirmenlik çalışmalarının yanı sıra yayıncılık alanındaki görevlerini de sürdürdü.