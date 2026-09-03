İzmir'de 14 Ağustos'ta kliniğinde ölü bulunan 48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlk etapta kalp krizi geçirdiği belirtilen Gültekin'in Adli Tıp Kurumu raporunda, anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Gültekin'in ölümünün ardından 26 Ocak 2026'da çektiği belirtilen bir video da yeniden gündeme geldi. Söz konusu görüntüler, Seren Serengil'in paylaşımıyla daha geniş kitlelere ulaştı.

ÇOCUĞUNUN VELAYETİYLE İLGİLİ ENDİŞELERİNİ ANLATTI

Gültekin ile ilgili 26 Ocak'ta çekilen video yeniden paylaşıldı. Gültekin'in ''Vasiyetimdir, ölürsem, bir yıldır boşanmak istediğim, yüzünü dahi görmek istemediğim narsist bir babanın elinde büyüyecek evladıma her geçen gün üzüldüğüm ama bir şey yapamadığım adama asla ve asla malvarlığımdan hiçbir şey verilmesini istemiyorum.'' dediği anlar yer alıyor. Çocuğunun o dönemde Çelik'in yanında olduğunu belirterek teslim sürecinde yaşananlarla ilgili ayrıntılar veriyor.

Çocuğunu belirlenen tarihte teslim almayı beklediğini söyleyen Gültekin, Çelik'in telefonlarını engellediğini ve iletişim kurmakta zorlandığını iddia ediyor. Bu konudaki WhatsApp mesajlarının ve avukatla yaptığı görüşmelerin kayıtlarının bulunduğunu da ifade ediyor.

“VASİYETİMDİR” DİYEREK MAL VARLIĞIYLA İLGİLİ İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Gültekin videoda olası ölümüne karşı hazırladığı vasiyet niteliğindeki isteklerini de dile getiriyor.

Mal varlığının oğluna bırakılmasını istediğini belirten Gültekin, çocuğunun eğitim ve bakım masraflarının karşılanmasını, bu sürecin ise ailesi tarafından takip edilmesini istediğini söylüyor.

Videoyu çekme nedenini de anlatan Gültekin, gece saatlerinde notere gidemediğini ve başına bir şey gelmesinden korktuğu için görüntüleri kaydettiğini ifade ediyor.

ERHAN ÇELİK'TEN VİDEOYA YANIT

Gültekin'in ölümünün ardından yeniden gündeme gelen video hakkında Erhan Çelik de açıklama yaptı.

Çelik, görüntülerin Gültekin'in daha sonra pişmanlık duyduğu ve kendisinden herkesin huzurunda özür dilediği bir döneme ait olduğunu öne sürdü.

Çelik açıklamasında, Gültekin'in otopsi sonucunun açıklandığı gün videonun yeniden dolaşıma sokulduğunu savunarak bunun kamuoyunun dikkatini ölüm nedeninden uzaklaştırmaya yönelik olduğunu iddia etti.

Çelik, “Söz konusu video, merhume eşimin daha sonra pişmanlık duyduğu ve herkesin huzurunda benden özür dilediği bir sürece ilişkindir” ifadelerini kullandı.