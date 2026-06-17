Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem, memleketi Aydın'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla hafızalarda yer eden oyuncu, Kuşadası'nda toprağa verildi.

CENAZESİ BABASI TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle izleyici karşısına çıkan 35 yaşındaki oyuncunun cenazesi, dün babası Vural İrtem tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

NAAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Doğum gününden yalnızca bir gün sonra hayata veda eden Ece İrtem için Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından İrtem'in naaşı, Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ACILI ANNE YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Acılı anne Huriye İrtem, Kuşadası Hanım Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Büyük üzüntü yaşayan anne İrtem'in yürümekte güçlük çektiği görülürken, yakınları bir an olsun yanından ayrılmadı. Derin kederi yüzüne yansıyan Huriye İrtem, destek alarak ilerleyebildi. Törene aile yakınlarının yanı sıra sanat camiasından isimler de katıldı. Cenaze namazı sırasında babası Vural İrtem, kardeşi Efe İrtem ve oyuncu Gürkan Uygun yan yana saf tutarak Ece İrtem'e son görevlerini yerine getirdi.