Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek, vefatının ardından anlamlı bir projeyle yeniden gündeme geldi. Sanatçının yıllar önce stüdyoda kaydettiği ancak bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan "Yalnızlar Rıhtımı" yorumu müzikseverlerle buluştu. Projeden elde edilecek gelir ise Fatih Ürek adına yaptırılacak bir köy okulu müzik odasına aktarılacak.

ERKİN KORAY'IN ESERİNİ SESLENDİRDİ

Projenin ortaya çıkış hikâyesi, Fatih Ürek'in 20 yıllık menajeri ve yakın dostu Mert Siliv'in arşivinde saklı kalan özel bir kayda dayanıyor.

Edinilen bilgilere göre Fatih Ürek, bir albüm çalışması sırasında stüdyoda bulunduğu sırada Erkin Koray'ın unutulmaz eseri "Yalnızlar Rıhtımı"nı seslendirmek istedi. O gece alınan prova kaydı herhangi bir albümde yer almadı ve yıllarca arşivde kaldı.





''KÖY OKULUNDA MÜZİK ODASI YAPILACAK''

Sanatçının vefatının ardından bu kayda yeniden ulaşan Mert Siliv, Ürek'in anısını yaşatmak amacıyla şarkıyı dinleyicilerle buluşturma kararı aldı.

Siliv, "Bu şarkı artık sadece Fatih'in sesi değil, hiç tanımadığı çocukların gelecekteki melodisi olacak. Ne kadar çok dinlenirse, bir köy okulunda yaptırmayı planladığımız Fatih Ürek Müzik Odası da o kadar hızlı hayata geçecek" ifadelerini kullandı.